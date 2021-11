Seeger, Simin estão entre os agentes livres que podem assinar mais cedo

A temporada de 2021-22 é diferente de qualquer outra que vimos na história recente, com jogadores e equipes voando um tanto cegos, já que o Acordo Coletivo de Trabalho 2016-21 expira às 23h59 horário de Brasília em 1º de dezembro. Devido às expectativas generalizadas de fechamento e incerteza sobre as mudanças a serem feitas nos principais aspectos econômicos da Liga Principal de Beisebol – o imposto de luxo, o sistema de julgamento e a implementação potencial de um piso salarial – tem havido especulação de que a maioria dos principais negociações de agente livre só ocorrerão após Resolver o problema de desligamento.

Este não é necessariamente o caso, Jeff Bassan da ESPN escreve Na coluna take-away das reuniões da GM desta semana na Califórnia. Pelo contrário, há uma sensação de que os clientes seniores gratuitos Cory SeegerE Sementes de marcus E alguns jogadores iniciantes notáveis ​​podem sair do tabuleiro enquanto o CBA atual ainda está em vigor. Da mesma forma, alguns na indústria estão prevendo que alguns dos times mais agressivos do Offseason (como Rangers, Tigers, Mariners e Blue Jays) podem ser muito ativos dias e horas antes do término do acordo atual, por Passan.

Até certo ponto, faz sentido ver os mercados para alguns dos agentes livres mais sofisticados tomarem forma mais rapidamente do que outros. Seager é um dos dois maiores nomes do mercado, enquanto Semien está saindo da melhor temporada de qualquer uma das pequenas paradas de “nível dois” – aquelas que devem assinar US $ 100 milhões, mas bem abaixo da faixa de preço potencial de US $ 300 milhões. + de Seager e Carlos Correa.

Os números da demanda serão fortes para Seager e Semien. E com o interesse potencial de equipes que não terão preocupações imediatas sobre impostos de luxo, não importa para quem eles se inscrevam, graças às despesas de folha de pagamento um tanto abertas, nem toda equipe excessivamente preocupada se dará ao trabalho de esperar para ver como o imposto de luxo se desdobra. A falta de preocupação com os impostos de luxo entre Texas, Detroit, Seattle e Toronto certamente corresponde às expectativas de que eles podem agir mais rapidamente do que, digamos, os Yankees ou os Dodgers – ambos os quais estariam profundamente interessados ​​nos detalhes de um imposto de equilíbrio competitivo reestruturado .

Tanto Seager quanto Semien estão interessados ​​nos Yankees, Bassan reitera, embora muito seja conhecido a essa altura. GM Yankees Brian Cashman efetivamente deu o pontapé inicial no desempenho da equipe fora da temporada declara seu desejo Para melhorar o jogo de shortstop, seria francamente surpreendente saber que os ianques estavam “fora” de qualquer um dos melhores shortstops gratuitos em vez de ouvir que eles ainda estavam no mercado.

Certamente não há garantia de que Seeger ou Simien assinarão antes de 1º de dezembro, mas também é plausível, de várias maneiras, que times e jogadores queiram atacar mais cedo. Supondo que realmente haja um fechamento, a agência gratuita da MLB será retomada em um ritmo um tanto frenético. Haverá um benefício claro para as equipes que têm um custo comprovado e evitam parte dessa desordem marcando um item caro da lista no início do processo. Do ponto de vista dos jogadores, deve haver a preocupação de se perder nos dribles – principalmente entre nomes de segunda ou terceira linha. Além disso, como em todo inverno, os clientes gratuitos tendem a preferir a certeza de saber onde eles (e suas famílias) estarão no futuro próximo.

Mesmo do ponto de vista da agência, os primeiros negócios fazem algum sentido, se a demanda for suficiente para angariar uma oferta palatável. Por exemplo, a Boras Corporation representa Seager e Semien, mas também vai negociar acordos Max ScherzerE Nick CastellanosE Michael ComfortE Carlos rodonE Yossi Kikuchi E James Paxton, entre outras coisas. É difícil conciliar o que poderia ser um período de agente livre intenso, após o fechamento. É fácil ver o fascínio de uma ou duas décadas antes de qualquer agência que tenha uma longa lista de clientes neste inverno.

Até este ponto, houve pouca atividade real, exceto por três negócios de um ano Andrew Heaney (The Dodgers), TJ McFarland (Cardeais) e Julie Rodriguez (Yankees). No entanto, as equipes e agências que operam com um pouco de urgência aumentada têm o potencial para uma breve enxurrada de negócios nas próximas três semanas, mesmo que a sabedoria predominante seja que a maioria dos levantamentos pesados ​​da entressafra virão na esteira, e não antes o fechamento e o subsequente congelamento da transação.