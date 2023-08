China anuncia reformas do mercado de capitais para aumentar a confiança dos investidores

Nós lhe enviaremos um arquivo resumo diário do myFT Arredondar e-mail para o mais recente Negócios e Finanças Chinesas Notícias todas as manhãs.

O regulador de valores mobiliários da China anunciou um pacote de reformas favoráveis ​​ao mercado para tentar impulsionar o investimento e as negociações, depois de meses de fraco crescimento econômico prejudicarem ações e títulos.

As medidas, que a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China disse serem destinadas a “reforçar a confiança dos investidores no mercado de capitais”, indicam a preocupação de Pequim com a saúde econômica e financeira do país após uma fraca recuperação das rígidas restrições da pandemia no ano passado.

Na sexta-feira, o CSRC disse que estava considerando estender o horário de negociação para os mercados de ações e títulos do país e prometeu reduzir as taxas de transação para os corretores. Ele também disse que encorajaria recompras de ações para ajudar a estabilizar os preços das ações.

Banqueiros e analistas disseram que as medidas, que também incluem uma possível redução do imposto de selo sobre transações com valores mobiliários, ajudariam a impulsionar o ânimo do mercado.

Embora o regulador de valores mobiliários tenha dito apenas que estava “considerando” a possibilidade de estender o horário de negociação de ações e títulos, os banqueiros disseram que a linguagem usada no anúncio indicava que o CSRC já estava em processo de aprovação da medida.

“É a extensão do horário de negociação que terá algum impacto real no sentimento do mercado”, disse um banqueiro sênior de uma das maiores corretoras da China.

As medidas vêm depois que os formuladores de políticas intensificaram seus outros esforços para apoiar a economia. Mais cedo na sexta-feira, o Banco Popular da China intensificou os esforços para interromper a queda do renminbi, após dias de cortes nas taxas de juros para aumentar a confiança do consumidor.

A medida segue um período decepcionante para os mercados chineses, onde o índice CSI 300 de ações listadas em Xangai e Shenzhen caiu mais de 2 por cento este ano, em comparação com um aumento de quase 14 por cento no S&P 500.

Os retornos medíocres das ações refletem uma desaceleração e falta de confiança na economia em geral, com dados mostrando comércio fraco e gastos do consumidor fracos. Os investidores estrangeiros começaram a vender ações e títulos chineses nas últimas semanas, à medida que a confiança nas promessas dos formuladores de políticas de apoiar o crescimento diminuiu.

Logo após o anúncio da CSRC na sexta-feira, as bolsas de valores de Xangai e Shenzhen confirmaram que reduziriam as taxas de manuseio para transações de ações para corretores em quase um terço, enquanto as taxas de negociação de títulos também sofreram uma ligeira queda.

A declaração do CSRC também indicou que o regulador provavelmente reduziria o imposto de selo, cobrado sobre todas as transações com valores mobiliários, assim que recebesse a aprovação das autoridades superiores – uma medida que poderia ajudar a aumentar o volume de negócios.

“Estamos cientes dos apelos para cortar o imposto de selo”, disse o CSRC no comunicado. O regulador descreveu a ideia em termos positivos, observando que “historicamente, a escala desempenhou um papel positivo na redução do custo de negociação e no estímulo ao mercado”.

A comissão também disse que tomaria medidas para garantir um “ritmo racional” de IPOs e acordos de refinanciamento, uma medida que poderia desacelerar a implacável taxa de listagem da China este ano, que drenou a liquidez do mercado secundário do país.

Também estudará medidas para reduzir a alta alavancagem de empresas listadas com baixo desempenho e limitar os empréstimos nos casos em que as ações estiverem sendo negociadas abaixo do preço do IPO.

Analistas disseram que o pedido por mais recompras de ações ajudaria a impulsionar o sentimento no curto prazo, mesmo que seja improvável que resolva totalmente o mal-estar que paira sobre os mercados chineses.

“As recompras de ações são uma maneira muito orientada para o mercado de aumentar a confiança e elevar os preços das ações de empresas subvalorizadas”, disse Bruce Pang, economista-chefe da JLL.