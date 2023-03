Rei Charles segue para a Alemanha em sua primeira viagem ao exterior como monarca

A visita ocorre no momento em que o Reino Unido busca melhorar as relações com a Europa

Sustentabilidade é um dos principais focos da viagem

Visita à França foi cancelada devido aos protestos

LONDRES/BERLIM (Reuters) – O rei Charles partiu para a Alemanha nesta quarta-feira para sua primeira visita de Estado ao exterior desde que se tornou monarca do Reino Unido, parte dos esforços para virar a página após anos de relações tensas entre o Reino Unido e a União Europeia após uma crise. Saia do bloco.

Charles, que sucedeu sua mãe, a rainha Elizabeth, como monarca britânico em setembro, deveria viajar primeiro para a França, mas cancelou essa parte da viagem devido à violenta agitação social sobre a nova lei de pensões do presidente Emmanuel Macron.

Durante sua visita de três dias à capital alemã, Berlim, ao estado oriental de Brandemburgo e à cidade portuária de Hamburgo, ao norte, Charles abordará questões enfrentadas por ambos os países, como sustentabilidade e crise na Ucrânia, além de relembrar o passado, de acordo com Buckingham. Palácio. .

O piloto disse antes da decolagem na quarta-feira que seu avião iria acompanhá-lo até Berlim em aviões em sinal de respeito.

O presidente alemão Frank-Walter Steinmeier dará as boas-vindas a Charles e sua esposa, a rainha Camilla, com honras militares no marco mais famoso de Berlim, o Portão de Brandemburgo, um símbolo da divisão do país durante a Guerra Fria e subsequente reunificação.

Será a primeira cerimônia de boas-vindas realizada ali para um chefe de Estado visitante.

Steinmeier, que está preparando um banquete de estado na quinta-feira no palácio presidencial Schloss Bellevue para o casal real, disse que foi um importante “gesto europeu” que Charles escolheu a França e a Alemanha para sua primeira visita de estado, antes mesmo de sua coroação em maio. .

“Para ele e para todos os britânicos, é claro, gostaria de dizer que nós, na Alemanha, na Europa, desejamos relações próximas e amigáveis ​​com o Reino Unido mesmo após o Brexit”, disse ele em uma mensagem de vídeo antes da viagem.

Sublinhando o interesse de Charles em questões ambientais, um de seus primeiros compromissos em Berlim será um fórum sobre sustentabilidade, onde ele se encontrará com os ministros das Relações Exteriores e da Economia da Alemanha que pertencem ao Partido Verde, o parceiro minoritário do país na coalizão tripartida.

Lá ele também se reunirá com líderes empresariais, acadêmicos e representantes da sociedade civil para discutir assuntos desde hidrogênio e renováveis ​​até descarbonização industrial, segundo o Palácio de Buckingham.

Redefinir após o Brexit?

Charles se dirigirá à câmara baixa da Alemanha, o Bundestag – para o qual ele se dirigiu pela última vez em 2020 como príncipe de Gales – na quinta-feira em Berlim, reunindo-se com alguns dos um milhão de ucranianos que buscaram refúgio da guerra na Alemanha.

No final do dia, ele se reunirá com representantes de uma unidade militar alemã-britânica conjunta para exibir seus veículos anfíbios de construção de pontes em Brandemburgo.

Na sexta-feira, ele deve visitar uma igreja em Hamburgo destruída pelo bombardeio dos Aliados na Segunda Guerra Mundial e se encontrar com representantes de empresas que implantam tecnologia verde no porto.

Steinmeier disse que convidou Charles, que já esteve na Alemanha mais de 40 vezes, para o funeral de sua mãe em setembro passado. No entanto, as decisões finais sobre tais visitas de estado são tomadas pelo governo britânico, que faz parte do uso do “soft power” para a monarquia.

Como tal, a viagem foi um sinal claro dos esforços do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, para restaurar as relações com a Europa, disse Anand Menon, diretor do Centro de Pesquisa Acadêmica do Reino Unido em uma Europa em Mudança.

No entanto, qualquer relação mais calorosa com a Europa resultante da visita pode esfriar rapidamente se outros problemas pós-Brexit surgirem. Isso inclui se os esforços para readmitir a Grã-Bretanha no Horizon, o principal programa de financiamento da UE para pesquisa e inovação, com um orçamento de € 95,5 bilhões.

A rainha Elizabeth pediu à Europa que se protegesse contra a divisão no continente durante sua quinta e última visita à Alemanha em 2015, em um momento em que o Reino Unido buscava renegociar sua posição na União Europeia.

Macron sugeriu que a visita de Charles à França poderia ser adiada para o verão.

(Reportagem de Sarah Marsh e Phil Noble); Reportagem adicional de William James e Michael Holden. Edição por Bernadette Baum

