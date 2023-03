A crise legal israelense preocupa alguns líderes empresariais

Israel está em um período de calma após semanas de intensos protestos.

Na segunda-feira, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que adiaria a legislação que, segundo os críticos, enfraquecerá o judiciário.

Alguns CEOs estão profundamente preocupados com o que a turbulência significa para as empresas em Israel.

Israel está passando por um período de calma após semanas de intensos protestos de grandes segmentos da população sobre um plano que enfraqueceria muito a Suprema Corte do país. Na segunda-feira, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que adiaria a legislação que, segundo seus críticos, enfraquecerá o judiciário: mudará a forma como os principais juízes de Israel são aprovados; permitir que o Knesset (parlamento de Israel) anule as decisões da Suprema Corte por maioria simples; Isso impediria o tribunal de se pronunciar sobre as muitas leis promulgadas pelo legislativo. A incerteza na situação política em Israel se estende profundamente ao setor empresarial. Grandes empresas israelenses obtêm a maior parte de suas receitas dos Estados Unidos, Europa e Ásia, porque em termos de economia global, Israel é um mercado pequeno. A maioria dos vizinhos de Israel tem pouco ou nenhum comércio com Israel. Este mês, o serviço de classificação Fitch alertou que a controvérsia judicial "pode ​​corroer o perfil de crédito de Israel". A Moody's emitiu uma declaração semelhante dizendo que "as mudanças propostas podem enfraquecer materialmente o poder do judiciário e, portanto, ser um crédito negativo". No entanto, nenhuma das agências mudou a classificação de crédito de Israel ainda.

“Estou constantemente conversando com investidores que desejam conhecer os riscos”, disse Tomer Weingarten, CEO da empresa de defesa cibernética SentinelOne. “Tornou-se um ambiente no qual eles não têm certeza de que se sentem confortáveis ​​trabalhando.” SentinelOne tem 300 funcionários em Israel. Também possui um braço de capital de risco que investe no país. Weingarten diz que pode desacelerar o fluxo de capital “por medo do que acontecerá a seguir”. Algumas empresas israelenses temem que questões sobre tributação, direitos dos trabalhadores, direitos dos investidores e outras grandes questões possam ser decididas por uma Suprema Corte indicada por um governo de direita que não compartilha de suas crenças.

Mas o CEO da Neteera Technologies, uma empresa de saúde digital e CNBC Disruptor com sede em Jerusalém, discorda. Yitzhak Littman não percebeu nenhum impacto nos investimentos estrangeiros, embora reconheça que são essenciais para sua empresa e para a economia de Israel. "As pessoas estão falando no calor do momento, iluminando todo o país, e isso levou a grandes incêndios", disse Littman. Sua empresa, que não tem capital aberto, fechou recentemente uma rodada de financiamento, e a luta não chegou à justiça "de uma só vez". Littman disse que concorda que os investidores devem sempre pesar os riscos, mas acredita que as preocupações serão mitigadas em seis meses. A interrupção atual é "uma espécie de teste de estresse para startups e investidores", disse Littman, mas "somos resilientes, nossa economia e força de trabalho são fortes e podemos enfrentar isso". Embora ainda não tenha visto, Weingarten do SentinelOne previu que o clima político levaria alguns de seus funcionários a querer deixar o país. "Vou considerar qualquer pedido de qualquer funcionário", disse ele. O maior medo de Weingarten é a divisão irreparável em Israel, um país onde um grande grau de unidade já foi dado como certo.

Pesquisas recentes mostram que dois terços dos israelenses se opõem ao plano de mudar o sistema judicial. Na segunda-feira, Netanyahu disse que permitiria cerca de um mês para negociações sobre a legislação proposta. No entanto, isso ocorre no meio dos feriados judaicos e das férias de primavera do Knesset, seguido pelo Dia da Memória de Israel e Dia da Independência, que será o 75º de Israel.y. Todos esses tempos são tradicionalmente tempos de solidão, mas, de acordo com David Makovsky, do Washington Institute, um think tank focado no Oriente Médio, “impedir uma grande mudança em um acordo parece improvável”.

A economia foi seriamente atingida pela luta política. O shekel se recuperou de suas mínimas, mas caiu 10% em relação ao dólar nas últimas semanas. A Bolsa de Valores de Tel Aviv caiu 20% até agora este ano. É tudo sobre a sobrevivência política do primeiro-ministro, disse Makovsky à CNBC. “Para que as coisas melhorem”, disse ele, “os números das pesquisas de Netanyahu teriam que estar em declínio.” Tal retrocesso faria com que o primeiro-ministro pressionasse seus parceiros de coalizão de direita a um acordo mais alinhado com os cidadãos do país em geral.

