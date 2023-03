Atualizações ao vivo da guerra russo-ucraniana: tecnologia de imprensa da ONU para evitar notícias falsas

WASHINGTON – O governo Biden está pedindo a criação de um tribunal conjunto no qual a Ucrânia e aliados internacionais julgarão os líderes russos por crimes de agressão, mas alguns advogados de direitos humanos temem que o plano tenha uma falha fatal:

Pode proteger o presidente Vladimir Putin da acusação.

Beth Van Schaack, Embaixadora Geral do Departamento de Estado para Justiça Criminal Global, Ele disse na segunda-feira Que o governo apoiou a criação de um “tribunal nacional internacionalizado” no qual os Estados Unidos e outros aliados auxiliam os promotores ucranianos a instaurar processos contra líderes russos por crime de agressão ou invasão ilegal de outro país.

Durante a conferência, ela disse: “Estamos empenhados em trabalhar com a Ucrânia e os países amantes da paz em todo o mundo, para se levantar, agir e fornecer recursos para tal tribunal de forma a alcançar uma responsabilização abrangente por crimes internacionais cometidos na Ucrânia. ” Conferência de Crimes de Guerra na Universidade Católica de Washington.

Embora seus comentários representassem um dos mais enfáticos até agora indicando o apoio dos Estados Unidos para o julgamento do crime de agressão, ela também enfatizou o desafio de tentar responsabilizar os líderes mundiais por suas ações enquanto estavam no poder. Ao estabelecer limites claros sobre até onde o governo está disposto a ir, Van Schaack reconheceu sua relutância em criar um precedente que poderia abrir caminho para um tribunal semelhante julgar líderes americanos.

Os críticos da invasão da Ucrânia pela Rússia debateram propostas concorrentes para responsabilizar os líderes russos pela guerra, incluindo a criação de um tribunal híbrido enraizado no sistema ucraniano, com elementos internacionais, ou a criação de uma câmara puramente internacional com jurisdição sobre o crime de agressão.

Especialistas jurídicos dizem que, embora os detalhes ainda precisem ser elaborados e provavelmente exigirão mudanças na lei ucraniana, o tribunal híbrido pode incluir juízes ucranianos e internacionais e ter jurisdição sobre o crime de agressão sob a lei ucraniana e internacional. Também pode se reunir fora da zona de guerra, inclusive em Haia.

A Ucrânia, como outros países, permite que chefes de Estado em exercício reivindiquem imunidade de processo. Ao estabelecer o tribunal híbrido proposto, a legislatura da Ucrânia poderia abrir uma exceção, mas se Putin for preso e levado ao tribunal, seus advogados poderão argumentar que a exceção é ilegítima.

Disse David J. Schaefer, que serviu como embaixador geral dos EUA para questões de crimes de guerra de 1997 a 2001, disse que a proposta do Departamento de Estado de criar um tribunal conjunto com base na lei ucraniana fracassou.

“Isso é decepcionante”, acrescentou Schaefer, que pediu um tribunal internacional especial, em vez de um tribunal nacional ou híbrido, para processar os líderes russos.

Muitos ex-diplomatas e acadêmicos querem que a Assembleia Geral da ONU crie uma instituição judicial puramente internacional como o Tribunal Penal Internacional em Haia, que processa crimes de guerra e decidiu que não precisa de imunidade de honra para chefes de Estado no poder. Eles argumentam que esse novo tribunal poderia invocar esse precedente, tornando mais difícil para Putin invocar imunidade e desistir do caso.

(A agressão difere dos crimes de guerra, que envolvem atrocidades cometidas durante a guerra, independentemente da legalidade do conflito.)

A agressão é um crime cometido pela liderança. Se os líderes têm imunidade, o que vamos fazer? disse Jennifer Trahan, professora de assuntos globais da Universidade de Nova York que prefere um tribunal independente do sistema judicial ucraniano: “Estamos no momento de Nuremberg. Queremos realmente dissuadir a agressão e o uso da força? Se o fizermos, devemos ter uma resposta de dissuasão real.”

Mas Harold Hongju Koh, professor da Yale Law School que atuou como advogado sênior do Departamento de Estado no governo Obama, argumentou que um tribunal híbrido, modelado a partir de um similar que julgou os líderes do Khmer Vermelho do Camboja, poderia ser criado. E correr é muito mais rápido.

O Sr. Koh assinalou que, mesmo sob o modelo puramente internacional, a questão da superação da imunidade para chefes de estado em exercício não é de todo certa.

“O ótimo não deve ser inimigo do bom”, disse Koh. “O tribunal misto tem a vantagem de que esse tribunal já funcionou. Na verdade, os ucranianos têm uma unidade de acusação que trabalha nos casos. Você gostaria de pegar um trem para algum lugar e ver se ele pode levá-lo aonde você precisa ir? , ou Esperando até que um novo trem seja construído? Por que você não pega o trem?”

O Tribunal Penal Internacional de Haia, que julga crimes de guerra, decidiu que não precisa de imunidade de honra para chefes de estado no poder, como o presidente russo Vladimir Putin. crédito… Gavril Grigorov/Sputnik, via AFP – Getty Images

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Vedant Patel, disse na terça-feira que a nova abordagem não deve ser vista como “uma alternativa ou alternativa” às atividades do TPI. “Isso é outro mecanismo através do qual apoiamos todos os esforços internacionais para examinar as atrocidades”, disse ele.

Neste mês, o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão acusando Putin e um de seus principais funcionários de sequestrar ilegalmente crianças ucranianas e trazê-las para casa.

Mas este tribunal não tem jurisdição para julgar o crime separado de agressão contra nacionais de estados que não são parte de seu tratado e não o assinaram. Mods adicionaram agressão pela sua competência. Nem a Rússia nem os Estados Unidos o fizeram.

Alguns nos Estados Unidos – especialmente no Pentágono – acreditam que o Tribunal não deve exercer jurisdição sobre outros crimes de sua jurisdição, como crimes de guerra, contra nacionais de países que não fazem parte do tratado que o estabeleceu.

Mas, no final do ano passado, o Congresso alterou uma lei para permitir o apoio a investigações judiciais decorrentes da guerra.

No entanto, o governo Biden está dividido sobre como trabalhar com o tribunal. Embora agências como os Departamentos de Justiça e de Estado apoiassem o compartilhamento de informações sobre crimes de guerra russos, o Pentágono se opôs, temendo criar um precedente que pudesse facilitar o julgamento de americanos no futuro.

Em suas observações, a Sra. Van Schaack parece ter se referido indiretamente à disputa, afirmando que “a implementação de novas emendas legislativas para auxiliar o Promotor do TPI está sob revisão”.

A Sra. Van Schaack, que ajudou a investigar crimes de guerra em Ruanda e na ex-Iugoslávia, disse que as autoridades americanas e parceiros europeus, trabalhando com o recém-criado Centro Internacional para a Acusação do Crime de Agressão em Haia, “abrirão processos criminais contra aqueles líderes responsáveis ​​pelo planejamento e preparação.” e iniciar esta guerra de agressão por causa de julgamentos futuros.”

O Ministério da Justiça está se concentrando cada vez mais em um papel de apoio semelhante, fornecendo aos promotores da Ucrânia assistência logística, treinamento e assistência direta em casos importantes.

Ela acrescentou que, além de ajudar os promotores da Ucrânia, qualquer evidência reunida pode ser usada em crimes de guerra e julgamentos de genocídio, e pode levar a novas sanções contra Moscou.

Schaefer, que ajudou a criar sistemas judiciais internacionais para processar réus de Ruanda, Serra Leoa e da ex-Iugoslávia, disse que a sobreposição de processos em um tribunal nacional – em vez de criar um tribunal internacional inteiramente – poderia prejudicar os esforços para responsabilizar Putin.

“Estou cético de que haverá muito apoio financeiro para um tribunal internacional ucraniano, quando eles apresentarem as acusações”, disse Schaefer.

Michael Crowley Contribuir para a elaboração de relatórios.