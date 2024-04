NFL Draft Nuggets: vamos começar com o crossover de Drake Maye e JJ McCarthy e partir daí

Durante meses, o Draft da NFL começou depois que o Chicago Bears selecionou o quarterback do USC Caleb Williams como o número 1 geral. Quando o processo seletivo começou na quinta-feira, nada mudou. Na verdade, o círculo completou-se, desafiando um moinho implacável de especulação que não produziu nada mais do que uma maratona de aspirinas, esfregações nas têmporas e doses de bebida simuladas suficientes para desafiar o infinito espaço vazio da Internet.

Faltando apenas alguns tiques para o final desta semana, o draft ainda começa atrás de Williams. Nem ninguém na liga completamente Claro o que vai acontecer.

Certamente há especulações informadas que são mais profundas do que apenas um exército de “insiders”. Os departamentos de pessoal e a equipe técnica estavam na estrada, comunicando-se na encruzilhada entre o conjunto de olheiros da NFL, reuniões da liga e vários dias profissionais. O jantar ou as bebidas eram compartilhados em hotéis ou restaurantes compartilhados. Velhos amigos se acomodaram nas cabines para cumprimentar e fofocar sobre os jogadores. E, dentro de tudo isso, a equipe tentou criar alguma matemática oculta para março e abril, selecionando e aproveitando as conversas enquanto tentavam moldar necessidades e paixões conflitantes.

Com isso em mente, demos uma última passada nos últimos dias com um grupo de diretores e equipes técnicas, bem como com alguns funcionários auxiliares da liga que podem oferecer algumas informações finais sobre o que está por vir no final desta semana.

Aqui estão algumas das pepitas mais interessantes…

Comecemos pelo princípio: Williams vai para o Bears. Então, vamos passar disso para Daniels da LSU e os líderes de Washington.

Sem dúvida, os líderes fizeram um trabalho magistral ao manchar a imagem do segundo colocado geral. Em vários momentos dos últimos dois meses, ouvimos dizer que eles estavam medindo entre Daniels ou Maye da Carolina do Norte. Então chegou o final de março e início de abril, quando começaram a circular rumores de que o quarterback do Michigan, JJ McCarthy, também estava na escalação. Tanto é assim que, depois de ter escrito um artigo há cerca de um mês apelando a todos para relaxarem sobre a relação entre McCarthy e Washington, uma fonte em quem confiava implicitamente contactou-me para dizer “é verdade”.

Com o tempo, Daniels emergiu como o jogador mais usado e polido dos “Próximos Três”, com um final de carreira universitária muito mais consistente do que Maye, e um banco de filmes muito maior mostrando o que ele fez em vez de mostrar. O que McCarthy pode ser capaz de fazer.

Isto não significa que não haja fãs de McCarthy ou May em Washington. lá. Mas, por enquanto, Daniels oferece um teto solidamente alto com atributos especiais, bem como um piso mais alto do que Maye e McCarthy – que são mais jovens, mas cujo futuro também é reforçado contra a especulação. Mesmo essa projeção revela que os dois estão se afastando de onde Daniels está agora como atleta e passador. Exceto algumas eventuais contribuições do proprietário do Commanders, Josh Harris, que poderiam mudar as coisas (e ele esteve muito envolvido ao longo do caminho), há uma forte crença em toda a liga de que Daniels se tornou um ponto quente no segundo lugar geral.

Isso nos leva a um ponto em que as coisas podem ficar complicadas.

O Draft da NFL realmente começa quando sabemos onde Drake Maye e JJ McCarthy foram parar, não Caleb Williams. (Tylar Seifert/Yahoo Sports)

Ao contrário de muitas especulações desde 15 de março – quando o Minnesota Vikings deu a 23ª escolha geral ao Houston Texans – há um consenso crescente entre os times da NFL de que McCarthy não é o alvo principal em uma possível troca para o time. Vikings. Em vez disso, ele acredita que o principal alvo de Minnesota é maio. Ele tem um relacionamento com o técnico de quarterbacks Josh McCown, que treinou Maye no ensino médio. Uma complicação potencial para os Vikings é como a pilha de quarterbacks cai no topo do draft.

Supondo que Daniels seja a escolha dos Commanders no segundo lugar, todos os olhos estarão voltados para o New England Patriots no terceiro lugar e no que eles escolherão fazer na vaga. Embora uma negociação externa seja certamente uma opção, é revelador que o proprietário da equipe, Robert Kraft, disse publicamente de uma só vez que deixaria a equipe “tomar a decisão”, mas no momento seguinte disse: “De uma forma ou de outra, eu gostaria de nos ver contratar um jogador. “Um jovem quarterback de primeira linha.” Alcançar esse objetivo sugere que os Patriots estão mantendo a escolha número 3 e selecionando esse jogador, a escolha pode virar o draft de cabeça para baixo. para duas franquias.

Os primeiros serão os Vikings, que terão seu principal alvo como quarterback removido do tabuleiro. O segundo seria o New York Giants, que tem trabalhado cuidadosamente nas comunicações da liga para ver como seu quarterback se sairá na quinta-feira. Sem dúvida, há outros executivos que acreditam que o quarterback joga direto pelos Giants. A incógnita é se McCarthy – que fez uma visita especial à franquia em março – é ou não o jogador escolhido para a sexta posição.

É aqui que os Giants e os Vikings provavelmente se cruzarão para a quarta escolha geral do Arizona Cardinals. Se os Giants acreditarem que os Vikings veem McCarthy como sua melhor opção depois de Maye… e se Maye sair do tabuleiro em terceiro lugar para a Nova Inglaterra… isso criará uma corrida potencial para escolher os Cardinals em quarto lugar. E Nova York teria uma vantagem sobre os Vikings em um aspecto importante: fazer com que o Arizona perdesse apenas duas vagas no draft é um movimento mais simples que deixa os Cardinals em uma jogada direta para colocar um de seus wide receivers no 6º lugar (provavelmente um escolha entre Malik Nabers da LSU) e Roma Udonzi de Washington). Isso não significa que os Cardinals não gostariam de passar para a escolha geral dos Vikings, na 11ª posição – uma negociação que deverá render a 23ª escolha geral, mais uma compensação adicional. Mas a mudança terá mais partes móveis, já que os Cardinals terão então que tentar replicar a manobra “de baixo para cima” do ano passado, que os viu trocar do terceiro lugar para a escolha número 12 do Houston Texans, e então viu os Cardinals voltarem para Detroit. Os Leões estão na 6ª posição, selecionando o atacante Parris Johnson.

Os Cardinals poderiam fazer um movimento semelhante novamente? Sim. Mas ainda está cheio de riscos, já que eles podem ficar de fora e perder todos os principais recebedores do draft, ou enfrentar uma guerra de lances com outra equipe que atenda às suas necessidades de recebedores. O resultado provável de qualquer negociação no Arizona, se acontecer com os Giants ou Vikings, é onde está a compensação. O gerente geral do Cardinals, Monti Ossenfort, pedirá o bastante – Especialmente dos Vikings, que criaram uma grande necessidade de quarterback depois de deixar Kirk Cousins ​​​​ir e assinar com Sam Darnold um contrato de bridge de um ano. Ossenfort também sabe que Minnesota quer expandir Justin Jefferson para um negócio lucrativo de longo prazo. Isso é muito mais plausível ao incluir o contrato de um quarterback novato em planos futuros. Isto não é bom para os vikings, mas certamente é bom para os parceiros comerciais que querem empurrá-los para a mesa comercial.

Há também uma reviravolta em tudo isso. Uma fonte intimamente ligada à liga disse ao Yahoo Sports que eles acreditam firmemente que, se os Patriots adquirirem Maye, os Vikings se sentiriam confortáveis ​​em abandonar as negociações comerciais e usar uma de suas escolhas do primeiro turno – o 11º ou o 23º lugar – para vencer o Oregon selecionado. O quarterback estadual B.O. É importante notar aqui que os Knicks realizaram um treino privado para os Vikings no início deste mês.

Seja qual for o caso, esteja sentado para o draft o mais tardar na segunda escolha do relógio. Depois disso, tudo ficará selvagem.

Outras probabilidades do Draft da NFL…

O quarterback do Washington, Michael Penix Jr. Será muito interessante. Ainda há alguma insistência de que ele é o foco do Las Vegas Raiders e está diretamente na disputa para a primeira rodada. Apesar de um dia profissional impressionante e de um processo de draft geral positivo, ainda há muitas equipes com notas altas na segunda rodada ou abaixo. Isso não significa que ele não será selecionado na primeira rodada, já que as equipes geralmente atribuem apenas 14 a 18 notas na primeira rodada em seu tabuleiro (sugerindo que os jogadores com uma nota na segunda rodada sejam selecionados na camada superior). Parte do histórico médico de Penix permanece discreto, mas parte se deve às suas dificuldades com toque e precisão no jogo de passes curtos a intermediários. E também como ele lutou tremendamente contra a pressão no jogo do título nacional contra o Michigan. Mas o Penix é o clássico “basta uma equipe para amá-lo”. Pode ser o primeiro e chegar ao primeiro lugar, mas existem algumas equipes que têm uma pontuação menor do que as pessoas imaginam.

Quanto mais nos aproximamos do draft e quanto mais ouço avaliações da turma de running back, mais acho que há uma chance de a maior parte da turma sair do tabuleiro no terceiro turno. Escrevi um artigo mais abrangente sobre linebackers na semana passada, mas tenho alguns dados novos após uma recente análise das chamadas. Embora existam algumas considerações sobre o “primeiro” cair repentinamente do tabuleiro, estou mais confiante agora de que qualquer um dos dois acontecerá Texas Jonathan Brooks ou Estado da Flórida, Trey Benson. Isso não é exatamente uma revelação, já que ambos jogam no topo da mochila, mas agora parecem ser mais uma camada por si só, com a próxima camada sendo uma mistura de Blake Corum de Michigan, Braylon Allen de Wisconsin E Jaylen Wright, do Tennessee.

