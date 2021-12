Recrutamento de futebol universitário: programação do National Signature Day 2021, horários de anúncios importantes, previsões, escolhas

Como o quinto ano de seu período de assinatura antecipada começa na quarta-feira, é talvez a versão mais incerta desse período de assinatura desde o primeiro em dezembro de 2017. Um ano atrás, com a NCAA efetivamente encerrando o recrutamento em março de 2020 em meio ao COVID-19 pandemia, mais jogadores se cadastraram mais cedo do que nunca.

Nenhuma visita oficial ocorreu antes da Classe de 2021, e não houve período de avaliação da primavera, acampamentos de verão ou visitas domiciliares. Avançando um ano, a turma de 2022 também não teve um período de avaliação na primavera. No entanto, houve acampamentos e visitas oficiais de retorno no outono e visitas domiciliares.

No entanto, um carrossel de treinamento maluco e um portal de transferências carregado geraram um ciclo no período de assinaturas iniciais, com vários jogadores pausando seus anúncios até janeiro com planos de tomar suas decisões oficiais no tradicional dia de assinatura nacional, em fevereiro.

No entanto, há um lote de previsões de elite a serem anunciadas na quarta-feira e no final desta semana durante o período de assinatura antecipada de 72 horas. Além disso, a corrida pelo primeiro lugar começará a ganhar corpo.

Aqui está uma cartilha para ajudá-lo a passar pelo período de assinaturas antecipadas, que termina na sexta-feira à noite.

os fatos

A grande questão: a Texas A&M se destacará? Geórgia e Alabama estão atualmente em 1-2 no ranking 247Sports Composite, com os Bulldogs recuperando a liderança na manhã de terça-feira após serem ultrapassados ​​pelo Crimson Tide uma semana atrás. Mas cuidado com Aggies. Arranjar compromissos de um atacante defensivo cinco estrelas Gabriel Brownlow Dendy Receptor widescreen cinco estrelas Evan Stewart, e um dos 10 principais nacionalmente, os Aggies ainda estão na disputa por mais, como um DL cinco estrelas Shemar StewartJogador de linha cinco estrelas Harold PerkinsEsquina cinco estrelas Denver HarrisDescarga defensiva cinco estrelas Anthony lucasSegurança quatro estrelas Jacoby Matthews E um atacante ofensivo quatro estrelas Cam Dewberry. Se eles conseguirem manter um DL cinco estrelas Walter Nolen2 no estado, isso não apenas cimentará a Texas A&M entre as três primeiras, mas também dará pontos suficientes para competir pelo primeiro lugar.

Que tal o novo técnico da USC, Lincoln Riley? Trojans estão esperando pela esquina cinco estrelas jackson amanhã para anunciar na sexta-feira enquanto tenta derrubar dois de seus companheiros de equipe do Mater Dei, o quatro estrelas EDGE. David Bailey (de Stanford) e quatro estrelas WR CJ Williams (que acabou de sair de Notre Dame) Já tendo conseguido derrubar outro companheiro de equipe, o cinco estrelas está regredindo Ralik Brown, de Oklahoma.

O Texas manterá o ímpeto? Longhorns acertou um tackle ofensivo de cinco estrelas Kelvin Banks No fim de semana, eles foram o ponto de contato para o meio-campo cinco estrelas de 2021 Queen Ewers, que saiu de Ohio e agora vai jogar no Texas.

Clientes em potencial não comprometidos com a melhor classificação Anunciantes EDGE de cinco estrelas Marvin Jones Jr. E um DL cinco estrelas Anthony lucas. Sexta-feira, esquina nº 2 do país, cinco estrelas jackson amanhã Do Mater Day de Santa Ana (Califórnia), ele anunciará sua decisão. Dos três jogadores não participantes de comitês entre os 10 primeiros em 247 esportes, o cinco estrelas LB Harold Perkins Será anunciado no Under Armour All-America Game enquanto o DL é cinco estrelas Shemar Stewart e cinco estrelas OT Josh Conley Jr. A ser anunciado durante o Dia Nacional da Assinatura do mês de fevereiro.

Cronograma e previsão

