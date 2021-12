Stephen Curry, do Golden State Warriors, ultrapassa Ray Allen como Rei da NBA por 3 pontos

Nova Iorque — Stephen Curry Ele é o novo rei de 3 pontos na NBA.

A estrela da guarda do Golden State Warriors se tornou o líder de todos os tempos em três arremessos na noite de terça-feira contra os Knicks, ultrapassando o Hall da Fama Ray Allen ao eliminar o ponteiro de 3.974 de sua carreira.

O tiro que quebrou o recorde veio com 7 minutos e 33 segundos restantes no primeiro quarto, quando Curry disparou um tiro de 28 pés do lado direito de um passe de Andrew Wiggins. Os Warriors cometeram um erro rápido e pediram um tempo limite para que Carrie pudesse aproveitar o momento.

Carrie recebeu um grande abraço de seu companheiro de equipe Draymond Green Enquanto os jogadores se aglomeravam no chão para parabenizá-lo. Ele pegou a bola que segurava no braço e entregou-a ao pai, Dale, no chão, enquanto a multidão do Madison Square Garden o aplaudia de pé estrondosamente. Curry voltou à quadra central alguns momentos depois para receber um abraço e parabéns de Allen.

Steve Curry faz história! Ele agora detém o recorde de mais três pontos de todos os tempos, com 2.974 contagens 💦 (através da Tweet incorporar) pic.twitter.com/uVMh58dS3z Centro de Esportes 15 de dezembro de 2021

O comissário da NBA, Adam Silver, parabenizou Curry em um comunicado divulgado durante o jogo de terça-feira à noite.

“Foi emocionante ver Steve quebrar o recorde da NBA com uma tripla tripla”, disse Silver em seu comunicado. “Ele revolucionou a forma como o jogo era jogado e continua a deixar os fãs maravilhados com sua incrível habilidade técnica e excepcional habilidade de chute. Nós o parabenizamos por essa conquista histórica.”

Carey se distraiu de falar sobre o recorde iminente nas últimas duas semanas, reconhecendo o quão importante a marca era para ele. Pessoas próximas a ele dizem que entendem e se orgulham da grandeza que ele conquistou.

“Não consigo explicar”, disse Dell Curry recentemente à ESPN. E eu joguei com e contra o Ray, joguei contra o Reggie [Miller]Eu sei como esses atiradores são ótimos, mas saber que meu filho vai deixar o jogo e é o melhor – ele já é o melhor atirador de todos os tempos, e ele tem esse histórico, é inacreditável. “

Allen e Miller, que estavam transmitindo a partida para a Turner Sports, compareceram ao desempenho recorde de Curry na noite de terça-feira. O trio trocou algumas palavras e um abraço coletivo antes da partida, curtindo a emoção que cercou o momento histórico inevitável.



“Acho que as pessoas o compararam a mim mesmo, a Briggy e ao resto dos ex-atiradores, os grandes atiradores da NBA, mas ele realmente corre em sua própria pista”, disse Allen recentemente durante uma conversa por telefone com os Warriors.

O técnico do Warriors, Steve Kerr, disse no início desta temporada que Curry é o jogador mais “alegre” de todos os tempos. Embora o talento de Curry tenha ajudado a levar os Warriors a três campeonatos da NBA, sua presença e liderança nos bastidores é o que seus companheiros de equipe e treinadores respeitam mais do que qualquer outra coisa que ele faça.

“O que ele fez redefiniu completamente o que é um bom tiro”, disse Kerr. “Reposicionando o armador, em termos do que se espera. Dá para ver toda uma geração de jovens jogando como Steve, com alcance de tiro e pegada, todos os tipos de habilidade e alegria. É incrível como isso afetou o jogo tanto estrategicamente quanto tecnicamente “.

Curry, 33, é o primeiro favorito para ganhar o prêmio MVP em sua terceira carreira nesta temporada. Ele fez um ponteiro triplo em 152 jogos consecutivos, uma sequência que começou em 1º de dezembro de 2018. Essa sequência é a segunda após seu período de 157 jogos com pelo menos um ponteiro de 13 de novembro de 2014 a 3 de novembro de 2016.

Curry e Kerr disseram após a vitória de 102-100 de segunda-feira sobre o Indiana Pacers que haveria um “alívio” quando Curry finalmente quebrasse o recorde de Allen, mas por mais que Curry tentasse aproveitar o momento, sabia que o peso do recorde final o tornava emocional. Sobre suas últimas realizações profissionais.

“Vou falar sobre isso quando acontecer”, disse Curry na semana passada, quando questionado sobre o que significaria. “Você vai me fazer chorar aqui, irmão.”