Rebeldes Houthi dizem que os ataques liderados pelos EUA mataram 5 pessoas e feriram outras 6

DUBAI, Emirados Árabes Unidos (AP) – A Marinha dos EUA alertou na sexta-feira os navios com bandeira dos EUA para ficarem fora das áreas ao redor do Iêmen, no Mar Vermelho e no Golfo de Aden, por 72 horas, depois que os EUA e a Grã-Bretanha lançaram vários ataques aéreos contra os Houthis. Rebeldes.

O aviso veio num aviso às companhias de navegação, enquanto os Houthis no Iémen juravam vingança violenta contra a coligação liderada pelos EUA. GrevesO que aumenta a possibilidade de um conflito mais amplo irromper numa região que já sofre com a guerra travada por Israel em Gaza.

A Casa Branca disse que os Estados Unidos esperam que os Houthis tentem responder.

“Ninguém estava cético quanto à possibilidade de algum tipo de retaliação”, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby. “Este não foi um exercício de sinalização”, acrescentou. Isto foi concebido para perturbar e enfraquecer as capacidades militares dos Houthis.

Bombardeio liderado pelos EUA – iniciado em resposta ao recente bombardeio Campanha de drones e ataques de mísseis Os Houthis disseram que navios comerciais estavam no vital Mar Vermelho – matando pelo menos cinco pessoas e ferindo seis. Os Estados Unidos disseram que os ataques atingiram mais de 60 alvos em 16 locais diferentes em áreas do Iêmen controladas pelos Houthi.

À medida que o bombardeamento iluminava o céu do amanhecer sobre vários locais controlados por rebeldes apoiados pelo Irão, forçou o mundo a concentrar-se novamente na guerra de anos do Iémen, que começou quando os Houthis tomaram a capital do país.

Desde Novembro, os rebeldes têm repetidamente atacado navios no Mar Vermelho, dizendo que estão a vingar-se. O ataque israelense a Gaza contra o Hamas. Mas têm frequentemente como alvo navios com ligações frágeis ou pouco claras a Israel, colocando em perigo o transporte marítimo numa rota importante para o comércio global e remessas de energia.

Um mapa mostrando o Iêmen e sua capital, Sana'a. (foto AP)

O porta-voz militar Houthi, Brig. O Brigadeiro-General Yahya Sarie disse, num discurso gravado, que os ataques “não ficarão sem resposta nem impunes”.

A deputada Elissa Slotkin, representante democrata de Michigan e ex-funcionária da inteligência dos EUA, saudou os ataques dos EUA, mas expressou preocupação com o fato de o Irã pretender arrastar os Estados Unidos ainda mais para o conflito.

“Devíamos estar preocupados com a escalada regional”, escreveu Slotkin no X. O Irão utiliza grupos como os Houthis para travar as suas batalhas, manter uma negação plausível e evitar conflitos directos com os Estados Unidos ou outros. …Isso tem que parar e espero que eles entendam a mensagem.”

As Operações Comerciais Marítimas Britânicas do Exército Britânico, que supervisionam as águas do Oriente Médio, relataram na noite de sexta-feira um novo ataque com mísseis ao largo do Iêmen. Ela acrescentou que o míssil foi lançado em direção a um navio a cerca de 145 quilômetros a sudeste de Aden, no Iêmen, enquanto três pequenos navios o seguiam. A organização disse que o capitão do navio informou que os mísseis caíram na água a 400 a 500 metros de distância, mas não causaram feridos ou danos.

“Aconselhamos os navios a cruzar com cautela”, alertou.

Embora a administração Biden e os seus aliados tenham tentado fazê-lo Acalmar as tensões no Médio Oriente Durante semanas e evitando qualquer conflito mais amplo, os ataques ameaçaram desencadear outro conflito.

A Arábia Saudita – que apoia o governo no exílio contra o qual os Houthis estão a lutar – procurou rapidamente distanciar-se dos ataques, ao mesmo tempo que procurava manter uma delicada distensão com o Irão e um cessar-fogo no Iémen.

A extensão dos danos ainda não está clara, embora os Houthis tenham afirmado que pelo menos cinco locais, incluindo aeroportos, foram atacados. A Casa Branca disse na sexta-feira que os militares dos EUA ainda estavam avaliando a extensão da deterioração das capacidades militantes.

O Comando Central das Forças Aéreas dos EUA disse que os ataques se concentraram nos centros de comando e controle Houthi, depósitos de munições, sistemas de lançamento, instalações de produção e sistemas de radar de defesa aérea. Os ataques incluíram mais de 100 munições guiadas com precisão, incluindo mísseis lançados do ar e mísseis de ataque terrestre Tomahawk de navios e submarinos.

O Reino Unido disse que os ataques atingiram um local em Beni supostamente usado pelos Houthis para lançar drones e um aeroporto em Abs usado para lançar mísseis de cruzeiro e drones.

Entretanto, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou na sexta-feira que impôs sanções a duas empresas em Hong Kong e nos Emirados Árabes Unidos por alegadamente enviarem mercadorias iranianas em nome do facilitador financeiro Houthi baseado no Irão, Saeed al-Jamal. Quatro navios de propriedade das empresas também foram identificados como propriedade proibida.

Num desenvolvimento separado, o Irão publicou imagens da apreensão de um petroleiro no Golfo de Omã, que já foi o foco de uma disputa entre Teerão e Washington.

A filmagem mostra um helicóptero sobrevoando o convés do navio St. Nicholas. A Marinha iraniana apreendeu o navio na quinta-feira. O navio era anteriormente conhecido como “Swiss Rajan”. Os Estados Unidos apreenderam um milhão de barris de petróleo iraniano sancionado do navio no ano passado.

Hussein Al-Ezzi, um funcionário Houthi no Ministério dos Negócios Estrangeiros, disse: “A América e a Grã-Bretanha terão, sem dúvida, de se preparar para pagar um preço elevado e suportar todas as terríveis consequências desta agressão flagrante”.

A Rota do Mar Vermelho é uma via navegável crítica e os ataques provocaram graves perturbações no comércio global. O preço do petróleo de referência Brent subiu 4% na sexta-feira, para mais de US$ 80 o barril. Enquanto isso, Tesla disse que faria isso Pausa A maior parte da produção em sua fábrica alemã devido aos ataques no Mar Vermelho.

Entretanto, a Marinha dos EUA reconheceu um ataque há dias a um navio nos confins do Oceano Índico – um ataque que pode indicar que o Irão está a preparar-se para atacar navios como parte de uma campanha naval mais ampla sobre o conflito entre Israel e o Hamas.

Teerã na quinta-feira separadamente Outro petroleiro foi apreendido.

Em Saada, o reduto Houthi no noroeste do Iémen, centenas de pessoas reuniram-se numa marcha na sexta-feira para denunciar os Estados Unidos e Israel. Outro atraiu milhares de pessoas na capital, Sanaa.

Os Houthis controlam agora um território que inclui cerca de dois terços da população do Iémen, de 34 milhões de habitantes. A guerra e a má governação fizeram do Iémen um dos países mais pobres do mundo árabe, e o Programa Alimentar Mundial considera que a grande maioria da população do Iémen sofre de insegurança alimentar.

O Iémen foi sujeito a operações militares americanas durante as últimas quatro presidências americanas. Uma campanha de ataques de drones começou sob o presidente George W. Bush para atingir o braço local da Al Qaeda, ataques que continuaram sob a administração Biden. Entretanto, os Estados Unidos lançaram ataques e outras operações militares no meio da guerra em curso no Iémen.

Essa guerra começou quando os Houthis invadiram Sanaa em 2014. Uma coligação liderada pela Arábia Saudita que inclui os Emirados Árabes Unidos lançou uma guerra em apoio ao governo iemenita exilado em 2015, e o conflito rapidamente se transformou num confronto regional à medida que o Irão apoiava os Houthis com armas e outras armas. apoia.

Mas o conflito abrandou à medida que os Houthis continuam a controlar o território que controlam. Em Março, a Arábia Saudita chegou a um acordo mediado pela China para retomar as relações com o Irão, na esperança de eventualmente retirar-se da guerra.

No entanto, ainda não foi alcançado um acordo abrangente, o que provavelmente levou a Arábia Saudita a expressar, na sexta-feira, “grave preocupação” com os ataques aéreos.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros afirmou num comunicado: “Embora o Reino enfatize a importância de manter a segurança e a estabilidade da região do Mar Vermelho… apela à contenção e a evitar a escalada”.

O Irã condenou o ataque em comunicado do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Nasser Kanaani.

Ele acrescentou: “Os ataques arbitrários não terão outro resultado senão alimentar a insegurança e a instabilidade na região”.

Em Pequim, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, apelou aos países para que não aumentassem as tensões no Mar Vermelho. Na sexta-feira, a Rússia denunciou os ataques, descrevendo-os como “ilegítimos do ponto de vista do direito internacional”.

Omã, que há muito é interlocutor regional dos EUA e do Ocidente com o Irão, condenou os ataques aéreos. Ela descreveu o ataque como “uma grande preocupação num momento em que Israel continua a sua guerra brutal e o cerco à Faixa de Gaza sem responsabilização ou punição”.

___

Os escritores da Associated Press Bassem Marwa em Beirute, Jill Lawless em Londres e Nasser Karimi em Teerã; Tara Cobb, Fatima Hussein, Ellen Knickmeyer, Aamer Madhani e Chris Megharian em Washington, e Seung Min Kim a bordo do Air Force One contribuíram para este relatório.