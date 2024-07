Rastreador de agência gratuita da NHL 2024: notícias, contratos, notas e novidades

A janela de transferências do verão de 2024 da NHL teve um início dramático. Apenas quatro dias depois que os Florida Panthers venceram a Stanley Cup, a escolha do draft de 2024 da NHL foi realizada na Sapphire Arena em Las Vegas, que incluiu várias negociações importantes, bem como 225 jogadores em potencial encontrando novos lares.

Agora é hora dos 32 diretores da liga aumentarem suas escalações por meio de agência gratuita.

Aqui está nosso rastreador constantemente atualizado, apresentando uma lista de todos os jogadores contratados, bem como análises das maiores contratações e expectativas sobre o que pode acontecer a seguir.

Observe que as ofertas mais recentes estão no topo, indicadas por data.

1º de julho

Os Bruins deram um grande impulso à posição de quarterback, contratando Elias Lindholm para uma extensão de sete anos no valor de US$ 54,25 milhões.

Os Predators entraram no chat, fechando acordos com três dos principais agentes livres do mercado:

O veterano atacante Tyler Toffoli retornou à Califórnia, assinando um contrato de quatro anos no valor de US$ 24 milhões com os Sharks.

Depois de vencer a Stanley Cup, o defensor Oliver Ekman-Larsson assinou um contrato de quatro anos no valor de US$ 14 milhões com os Maple Leafs.

O goleiro veterano Eric Comrie retornou ao New York Jets, concordando com os termos de um contrato de um ano no valor de US$ 825.000.

Os Blackhawks estão se concentrando em cercar Connor Bedard com a ajuda de alguns veteranos neste verão, adicionando Teuvo Teravainen (três anos, US$ 16,2 milhões), Pat Maroon (um ano, US$ 1,3 milhão) e Craig Smith (um ano, US$ 1 milhão).

Depois de negociar por Jakob Chychrun, os Capitals continuaram a aumentar sua linha azul, assinando com Matt Roy um contrato de sete anos no valor de US$ 38,5 milhões.

O Kraken conseguiu um dos melhores agentes livres do mercado, assinando com o defensor Brandon Montour um contrato de sete anos no valor de US$ 50 milhões.

O atacante Sam Lafferty, de 29 anos, está indo para Buffalo, assinando um contrato de dois anos no valor de US$ 4 milhões com o Sabres.

O atacante Jordan Martinuk não vai deixar a Carolina, assinando um contrato de três anos no valor de US$ 9,15 milhões com os Hurricanes.

Os Devils adicionaram um jogador crucial ao seu grupo da linha azul, assinando com o ex-tight end do Hurricanes, Brett Pesce, um contrato de seis anos no valor de US$ 33 milhões.

O atacante veterano Kasperi Kapanen assinou um novo contrato de um ano no valor de US$ 1 milhão com os Blues para permanecer em St.

O agente livre restrito Connor McMichael expandiu seu relacionamento comercial com os Capitals, assinando um pacto de dois anos no valor de US$ 4,20 milhões.

Eric Johnson jogou 67 partidas com os Flyers na temporada 2023-2024 e jogará mais partidas na temporada 2024-2025, dado seu novo contrato de um ano no valor de US$ 1 milhão com o clube.

Os Maple Leafs negociaram uma janela de negociação exclusiva com o veterano defensor Chris Tanev, completando esse relacionamento na segunda-feira com um contrato de seis anos no valor de US$ 27 milhões. A equipe também finalmente confirmou o novo acordo do netminder da RFA, Joseph Wall (três anos, US$ 10,98 milhões).

Os Panteras concordaram com os termos de um contrato de oito anos e US$ 69 milhões com o atacante Sam Reinhart.

Depois de negociar uma escolha de terceira rodada de 2025 pelos direitos de negociação de Jake Guentzel, o Lightning fez o acordo com o atacante em um contrato de sete anos no valor de US$ 63 milhões.

Algumas notas antes de 1º de julho na NHL… Como eu disse em nosso rascunho de podcast, o material de Jacob Trouba é real. As considerações familiares são enormes – e isso pode impedir um potencial comércio dos Red Wings. Veremos o que acontece nas próximas horas antes de sua proteção comercial… -Emily Kaplan (@emilymkaplan) 30 de junho de 2024

30 de Junho

O atacante veterano Patrick Kane retornou aos Red Wings, assinando um contrato de um ano no valor de US$ 4 milhões.

O centro de agente livre restrito Isac Lundstrom assinou novamente com os Ducks, assinando um contrato de um ano no valor de US$ 1,5 milhão.

O Utah Hockey Club continua trabalhando em sua linha azul, recontratando o RFA Sean Durzi com um contrato de quatro anos no valor de US$ 24 milhões.

Precisando de um impulso na linha azul neste verão, os Maple Leafs começarão com um dos seus, recontratando o RFA Timothy Liljegren para um contrato de dois anos no valor de US$ 6 milhões.

O atacante veterano Max Domi não vai explorar o mercado, já que retornará aos Maple Leafs em um contrato de quatro anos no valor de US$ 15 milhões.