A NHL está trazendo de volta Joel Quenneville, Stan Bowman e Al MacIsaac de suspensões relacionadas ao escândalo dos Blackhawks

Depois de três anos no exílio devido ao que a NHL considerou uma “resposta inadequada” às alegações de Kyle Beach de agressão sexual pelo técnico de vídeo do Chicago Blackhawks Brad Aldrich, o ex-técnico Joel Quenneville, o gerente geral Stan Bowman e o CEO Al MacIsaac foram transferidos pela National Liga de Hóquei na segunda-feira. Eles agora estão qualificados para procurar emprego em uma equipe da NHL a partir de agora e podem começar a trabalhar já em 10 de julho.

A liga emitiu a decisão de expulsar os três indefinidamente após a divulgação do relatório Jenner & Block, uma revisão independente das alegações e resposta, encomendada pelos Blackhawks, em outubro de 2021. De acordo com o relatório, os três homens, juntamente com os Blackhawks o presidente John McDonough e o CEO Jay Blank foram informados, e o gerente geral assistente Kevin Cheveldayoff (agora o gerente geral dos Winnipeg Jets) abordou as alegações de Beach durante uma reunião após a vitória dos Blackhawks no jogo 4 da final da Conferência Oeste de 2010, que garantiu lhes uma vaga na final da Copa Stanley.

O técnico de habilidades mentais Jim Jarry, que levou as acusações à administração depois de ouvi-las do técnico Paul Vincent, disse que Quenneville “parecia irritado e preocupado em perturbar a química do time”, segundo o relatório. Quenneville “disse que era difícil para a equipe chegar onde está agora e que não poderia lidar com o caso agora”, disse Bowman aos investigadores.

As acusações permaneceram naquela sala e Aldrich foi autorizado a continuar seu trabalho como treinador de vídeo. Seu nome foi gravado na Copa Stanley e ele recebeu o troféu. Quenneville deu-lhe uma avaliação positiva do trabalho.

Três anos depois, Aldrich foi condenado por conduta sexual criminosa com um menor em Michigan.

Depois que o relatório foi divulgado, mais de 11 anos após a reunião em que as acusações foram apresentadas à administração, os Blackhawks demitiram imediatamente Bowman e MacIsaac, e Quenneville renunciou ao cargo de técnico do Florida Panthers em poucos dias. Quenneville é o segundo técnico mais vitorioso na história da NHL e agora pode retomar sua busca pelo recorde de vitórias de Scotty Bowman. Ele precisa de mais 276 vitórias para ultrapassar a marca de 1.244 de Scotty Bowman. Scotty Bowman é o pai de Stan Bowman.

Tanto Quenneville quanto Stan Bowman buscaram ativamente a renomeação. Bowman foi candidato ao cargo de GM no verão passado e, em suas únicas declarações públicas, Quenneville disse ao Podcast Cam West em abril que sentia que merecia uma segunda chance.

“Eu errei em 2010 e assumo a responsabilidade. Ao mesmo tempo, acho que há um lugar para mim no jogo”, disse Quenneville no podcast.

De acordo com várias fontes e um comunicado da liga, tanto Quenneville quanto Bowman têm trabalhado discretamente para recuperar seu lugar na NHL. Ambos conversaram com Beach e com outras forças por mudanças positivas na NHL, como o fundador do Respect Group, Sheldon Kennedy, e a ativista LGBTQ+ Brooke McGillis.

Vá mais fundo Lazarus: Joel Quenneville merece uma segunda chance? Isso realmente importa?

A Liga Nacional de Hóquei anunciou na segunda-feira, feriado nacional no Canadá e primeiro dia de agência gratuita, que os três homens fizeram o suficiente para retornar à liga.

“Embora seja claro que na altura as suas reacções foram inaceitáveis, cada um destes três indivíduos reconheceu isso e usou o seu tempo fora do jogo para se envolver em actividades que não só demonstram um sincero remorso pelo que ocorreu, mas também demonstram uma maior consciência. das responsabilidades que todo o pessoal da NHL tem.”, especialmente indivíduos que estão em posições de liderança”, de acordo com um comunicado de imprensa da NHL.

“Além disso, cada um fez grandes progressos no auto-aperfeiçoamento através da participação em inúmeros programas, muitos dos quais se concentraram na necessidade de responder de forma eficaz e significativa para lidar com alegados actos de abuso.”

(Foto de Joel Quenneville e Stan Bowman em 2015: Bruce Bennett/Getty Images)