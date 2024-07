2024 NBA Free Agency: Relatório: Kelly Oubre Jr. assinará novamente com o Sixers

Surpreendentemente, houve pessoas que ficaram chateadas quando os Sixers trouxeram Kelly Oubre Jr.

Agora, o extremo veterano recebeu um aumento salarial. Oubre assinará novamente com os Sixers em um contrato de dois anos no valor de US$ 16,3 milhões com opção de jogador até 2025-26, confirmou uma fonte ao Liberty Ballers. Adrian Wojnarowski da ESPN foi o primeiro a relatar a notícia.

O acordo de Oubre provavelmente se enquadraria na exceção de nível médio dos Sixers, o que significa que não teria impacto no teto salarial do time. Como Brian Toporek apontou, Oubre pode precisar de menos dinheiro agora para garantir um pagamento maior com os Sixers na próxima janela de transferência – semelhante ao que aconteceu com Bobby Portis e os Bucks.

A montanha-russa tem menos voltas e reviravoltas do que no ano passado para Oubre. Depois que seu mercado secou no verão passado, ele decidiu assinar com os Sixers com um mínimo de jogadores veteranos. Ele se separou do agente Tauriel Harris e procurou capitalizar sua nova oportunidade na Filadélfia.

E ele fez exatamente isso.

Oubre passou de uma espécie de assinatura pós-mercado para uma engrenagem integral na rotação dos Sixers. Houve acidentes ao longo do caminho – quando Oubre fraturou uma costela ao ser atropelado por um carro em novembro ou quando bateu seu Lamborghini após um jogo dos playoffs – mas ele finalmente mostrou seu valor para o time. Com Joel Embiid de fora e Tobias Harris lutando, Oubre provou ser o segundo melhor jogador dos Sixers, atrás de Tyrese Maxey, para encerrar a temporada regular.

O jogador de 28 anos se saiu bem em sua primeira aparição na pós-temporada desde 2018. Ele jogou uma ótima defesa contra o guarda All-Star Jalen Brunson, que sondou e se afastou de Oubre em todos os seis jogos pelos Sixers-Nix Série do primeiro turno. Oubre também foi o terceiro maior artilheiro do time contra o Nova York, atrás de Embiid e Maxey.

Oubre expressou seu desejo de começar a temporada passada. Será interessante ver para onde ele se moverá na equipe titular quando a Filadélfia fechar todos os acordos de agência gratuita. A referência de Woj a Oubre especificamente como o “armador” do time parece intencional.

Após a derrota dos Sixers no jogo 6 para os Knicks, Oubre falou sobre o técnico Nick Nurse e seu tempo total na Filadélfia.

“No final das contas, quero ir a algum lugar onde eles me respeitem e me amem”, disse Aubrey na época. “Não houve nada além de amor aqui, é claro. Então, no final do dia, sinto que há negócios inacabados e muitas coisas para fazer – e muito trabalho para melhorar e nos trazer de volta aqui depois deste ponto e esse limite que os fãs dos Sixers querem ultrapassar há algum tempo.” Eu sinto que meio que falhei porque não superamos isso. Eu só tenho que pensar, conversar com minha família, sentar e trabalhar os próximos passos aqui.

Negócios inacabados parecem ser um tema para os Sixers. Agora, Oubre tem a chance de terminar o que começou a construir na Filadélfia.