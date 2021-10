Randy Arozarena fez história, um roubo direto de casa dá a Rays mais playoffs da MLB

Randy ArosarinaParece que o suprimento mágico de outubro nunca vai acabar. Arozarena – o principal indicado para o Jogador do Ano da MLS – fez história na quinta-feira ao ser o primeiro jogador da história dos playoffs a roubar sua casa e fazer um home run no mesmo jogo durante a vitória de 5 a 0 do Tampa Bay sobre o Boston Reds em o jogo. 1 da ALDS em St. Petersburg, Flórida.

O passe marca o primeiro roubo de casa em um jogo de playoff desde 2016, quando o jogador do Chicago Cubs Javier Baez acertou a façanha no NLCS 2016 e o ​​primeiro roubo de casa direto em um playoff desde Jackie Robinson contra Yogi Berra e o New York Yankees em 1955.

“Percebi que o lançador não estava chamando minha atenção”, disse Arozarena por meio de um intérprete. “Pude assumir a liderança e conquistar aquela base”. “Esta é a primeira vez que roubo a casa.”

O jogador de 26 anos, que continua sendo um novato apesar de bater recordes pós-temporada com 10 outros jogadores e 29 gols em 20 jogos durante os playoffs de 2020, roubou sua casa contra o fiel time de Boston. Josh Taylor Fazer o placar 5-0 no sétimo jogo após o empate.

O gerente do Rays, Kevin Cash, disse que Arozarena lhe perguntou sobre um roubo de casa por semanas. Durante o Campeonato Mundial de 2020, os raios outfielder Manuel margo Ele foi demitido quando tentou um roubo semelhante de um escritor dos Dodgers Clayton KershawMas Arosarina permaneceu inflexível.

“Ele tem me pedido durante toda a temporada, ‘Verdy, Verdy, Verdy’ – o sinal verde”, disse Cash. “Finalmente demos a ele.”

Arozarena bateu facilmente o arremesso para casa para pegar a bola Christian Vasquez através da primeira fatia.

Arozarena também ocupa o segundo lugar em home runs na pós-temporada de 20 jogos, empatado com Carlos Beltran e Jim Thom com 11 jogos e está apenas atrás de Babe Ruth, que lidera com 12. Histórico da MLB, com Evan Longoria Segundo lugar com seis.

Quando questionado sobre seu sucesso no playoff, Arosarina disse que os perigos do presente criam um desejo de enfrentar o momento.

“Estou apenas me concentrando um pouco mais”, disse Arosarina. “Felizmente isso acontece em outubro, quando isso significa que está mais perto dos campeonatos mundiais.”