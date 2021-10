Bengals vencendo Packers ‘alertaria a liga que estamos aqui’

Uma batalha de tag team 3-1 está marcada para começar no domingo, quando a equipe líder do pack da NFC North será Viagem para Cincinnati para conhecer Liderando o Campeonato de Bengala do Norte.

As três vitórias do Bengals nesta temporada contra os clubes vieram com um recorde combinado de 2-10 na entrada da Semana 5 (Vikings 1-3; Steelers 1-3; Jaguars 0-4). espancamento Aaron Rodgers The Packers será uma vitória para Cincinnati.

Bengals Tight end CJ Uzomah juntou-se à NFL Network Bom dia futebol Na sexta-feira, ele foi questionado sobre a mensagem que a vitória poderia enviar.

Azuma respondeu: “É a mensagem de que estamos aqui.” “Esta é outra grande oportunidade para nós. Eu pessoalmente admiro Aaron Rodgers e o que ele fez na liga, na liga e em sua equipe. Ele é um competidor incrível, um meio-campista incrível. Você está certo. Eles estão vindo para a floresta. Eles estão vindo para nossa casa e esperamos que uma grande multidão o irrite um pouco. “Por mais que possamos irritá-lo. Tudo nos ajuda a jogar em casa.

“Conseguimos aquela vitória, e a liga sabia que estávamos aqui. Este não é um 3-1 que seja 3-1. Neste ponto, é o 4-1 que derrotou o Packers, que está em uma seqüência quente, que estão correndo e têm um dos meio-campistas mais importantes em jogo. É isso que buscamos, esse é o nosso objetivo e essa é a nossa mentalidade. “

Para vencer, o Bengals deve acompanhar o ataque de Rodgers e Packers.

O meio-campista Joe Burrow jogou bem em sua volta de uma ruptura da Liga dos Campeões da AFC que encurtou sua temporada de estreia. Burrow se tornou o quarto QB do segundo ano na era do Super Bowl a acertar mais de 2 nos primeiros quatro jogos de seu time – apenas Dan Marino teve 2+ pontos TD no jogo cinco também.

“É um animal”, disse Azuma sobre Borough. “Ele é uma fera absoluta lá fora.” “Ele é um assassino muito frio. Suas expressões faciais, ele não muda durante a partida. Isso é algo que você meio que deseja. Quando ele mostra sentimentos, você sabe que temos que juntá-los. Mas ele é uma ótima pessoa. Eu fui capaz para a reabilitação com ele, e isso foi ótimo. Através dos altos e baixos de sua lesão, e é uma lesão difícil de voltar. Ele prova por que é a escolha número um para nós. É ele estar no vestiário, ele só … ele é o menino. Ele é a franquia por um motivo. Chamamos de franquia porque é o franqueado, porque A cara do privilégio, e vai continuar assim por muito tempo. ”