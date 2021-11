Random: Há um novo truque para escapar de uma vespa em Animal Crossing: New Horizons 2.0

Vespas! Eles são um mal necessário cruzamento entre animais Jogos, porque quem já brinca há algum tempo sabe que tem móveis nas árvores, então deve sacudi-los. No entanto, também existem vespas e Eles não aceitam tremer.

Não muito tempo atrás, foi descoberto Os poppers farão as vespas se espalharemMesmo antes disso, havia apenas o método antigo. ”fugirO problema de ambos é que você não acaba pegando vespas, e essas vespas são vendidas por 2.500 sinos!

Há uma nova maneira de escapar das vespas (fornecido pelo usuário do Reddit u / senhora que conheceu) foi introduzido com Animal Crossing: Atualização New Horizons 2.0, embora – e isso lhe dá tempo e espaço para realmente conhecer um dos meninos maus.

Compre uma pérgula – um dos novos itens, uma grande treliça de flores sob a qual você não pode colocar móveis – e reserve na época da Vespa na pérgula mais próxima. As vespas, por qualquer motivo, não podem entrar. Ou … você pode estar distraindo-os com flores. Quem sabe. O que sabemos é que você terá muito tempo para pegar sua rede e adicionar vespas à sua coleção crescente de lixo de bolso!

Caso você esteja se perguntando – também funciona com tarântulas e escorpiões, De acordo com os experimentadores do Reddit. E você pode usar o gazebo, se preferir!

Você encontrou algum truque legal na atualização do ACNH? Conte-nos nos comentários abaixo!