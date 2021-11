O telefone Balmuda é um telefone compacto de uma empresa de torrefação de alta qualidade

A empresa de design japonesa Balmuda anunciou hoje seu primeiro smartphone em um evento para a imprensa em Tóquio. O Balmuda Phone intitulado é o primeiro produto da Balmuda Technologies, uma nova divisão da empresa anteriormente conhecida por eletrodomésticos elegantes e luxuosos, como purificadores de ar e panelas de arroz. O Palmoda Roastery em particular é muito popular no Japão.

Como era de se esperar, o Balmuda Phone é muito diferente dos outros telefones do mercado. O CEO Gen Terao disse no palco que sentiu que os smartphones se tornaram muito grandes e impraticáveis ​​nos últimos anos, então o Balmuda Phone foi projetado com um estilo compacto e elegância como objetivos principais. Ele possui uma tela de 4,9 polegadas 16: 9 1080p que é muito nítida e quase comparável ao iPhone SE de 4,7 polegadas; A tela é um pouco maior e o telefone é 2 mm mais largo, mas os engastes menores significam que ele é 15 mm mais curto.

O Balmuda tem 13,7 mm de espessura em seu ponto mais espesso, mas o painel traseiro se afina acentuadamente em direção às bordas. Há uma única câmera grande com um sensor de 48 megapixels no canto superior direito e um sensor de impressão digital espelhado no canto superior esquerdo. Uma câmera selfie de 8 megapixels está alojada em um orifício perfurado no canto superior direito da tela.

As especificações do telefone são geralmente intermediárias. O processador é Qualcomm Snapdragon 765 e possui 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. A capacidade da bateria é de apenas 2.500mAh, o que esperamos ser compensado de alguma forma pelo processador de baixo consumo de energia, embora tenhamos que testar isso nós mesmos para ver. Felizmente, o telefone tem carregamento sem fio.

Onde Balmuda realmente se destaca é o design. É um clichê na redação técnica dizer algo “confortável na mão”, mas esse é claramente o objetivo de Balmoda aqui com o tamanho compacto e as costas curvas que ficam na palma da sua mão como uma pedra. Tenho mãos grandes, mas acho que qualquer um acharia isso mais confortável de usar do que as placas volumosas de 6 polegadas que a maioria de nós carrega hoje em dia. Embora o case seja feito de plástico, a qualidade de construção parece sólida e há um bom contraste entre o painel traseiro texturizado e as bordas brilhantes. Em suma, é uma coisa bonita e atraente.

O software, que é baseado no Android 11, também é muito diferente do que você encontra na maioria dos telefones Android hoje. Há uma tela inicial interativa com vários itens de papel de parede personalizáveis ​​para diferentes atalhos; Por exemplo, você pode deslizar para cima em uma linha para iniciar o Google Maps. Deslizamentos horizontais levam você entre alguns programas integrados, como o calendário, o aplicativo de notas e a calculadora. Todos esses são toques de design bacanas, como a linha do tempo visual de fotos e notas para o aplicativo de notas ou o conversor de moeda embutido do aplicativo de calculadora e a capacidade de trabalhar com grandes números japoneses que contam em 10.000 em vez de milhares.

O Balmuda Phone estará disponível no Japão sob contrato com a SoftBank no final deste mês, e Balmuda está vendendo um modelo desbloqueado por 104.800 ienes (cerca de US $ 920). Isso pode parecer muito para um pequeno telefone Android 11 com essas especificações, mas $ 329 provavelmente seria muito para uma torradeira também. De qualquer forma, você está pagando pelo design e pela experiência do usuário, e não pela lista de materiais, e isso claramente não se destina a quem quer um carro-chefe do Android tradicional. Como alguém que possui uma torradeira Balmuda, estou ansioso para ver como o telefone pode lidar bem com o uso geral – porque por mais que eu ame a torradeira, o smartphone é mais importante para minha vida.