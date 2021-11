Cientistas da NASA esperam que o canto das árvores nos ajude a alcançar outro planeta

Patrick Holland / CNET



nave espacial em órbita terrestre baixa Cantar um dueto com árvores no chão parece uma cena de um estranho filme de ficção científica. Mas se um grupo de cientistas e artistas da NASA conseguirem o que querem, será uma verdadeira colaboração de 200 anos.

A equipe Trees and Machine, um projeto público de arte / ciência chamado The Tree of Life, conecta a Terra e o espaço sideral por meio de uma música, transmitida por ondas de rádio entre uma espaçonave em órbita e um componente tecnológico inesperado: um grupo de árvores vivas ativadas para atuar como sistemas de antenas. Big animadas ”, lê-se a descrição do projeto inaugural em Fundação Song Sung. Esta é uma organização sem fins lucrativos recém-formada, dedicada a projetar e fabricar tecnologia sustentável que apóia missões espaciais de longo alcance.

Sensores digitais irão detectar mudanças no ambiente da árvore, e software customizado irá traduzir esses pontos de dados em frequências de som que são enviadas para a espaçonave pequena e distante. Em troca, o veículo retransmitirá dados sobre sua capacidade operacional.

“Conforme a luz, a água e a temperatura nas árvores mudam, o mesmo ocorre com a melodia, o volume e o som da música”, diz ele. Julia Christensen, Presidente Fundação Song Sung, que fica na intersecção da ciência, arte e design.

“A curto prazo, ouvimos mudanças na música conforme o dia se transforma em noite, quando as nuvens passam sobre a árvore, conforme as estações mudam e assim por diante”, acrescenta Christensen, chefe do Art Studio Program do Oberlin College. “Mas no longo prazo – décadas ou séculos – ouviremos grandes mudanças globais no clima e outras mudanças em nosso planeta.”

A Árvore da Vida começou como parte de uma iniciativa para projetar uma espaçonave futura em potencial para alcançar Proxima B, um exoplaneta a 4,2 anos-luz de distância. Parece estar hospedando vida em potencial. Viajar nesta distância pode levar cerca de 6.300 anos com a tecnologia atual, razão pela qual os cientistas estão procurando inovações que estão ultrapassando os limites da vida útil da tecnologia. Os artistas os ajudam a fazer isso de forma criativa.

Os artistas participantes da Space Song Foundation puderam escolher quase qualquer objeto para o enredo de seu sistema de comunicação experimental. Então, por que árvores? porque eles são Deve Eles continuam a existir por várias décadas e podem contar uma história mais ampla sobre a vida em nosso planeta.

diz Christensen, cujo trabalho explora o consumismo e as complexidades do lixo eletrônico em nosso planeta e No espaço, uma preocupação crescente à medida que a exploração do espaço se torna mais fácil.

Mas enquanto as árvores estão prontas para as luzes, a espaçonave no centro da experiência sônica ainda não foi construída.

Steve Matusek, diretor de conceitos avançados do Laboratório de Inovação da NASA no JPL, diz que a equipe começará a testar protótipos baseados nos cubos no próximo ano. Ao (espera-se) operar continuamente por 200 anos, a espaçonave empurrará as restrições da obsolescência tecnológica para além da vida útil limitada de telefones celulares, tablets e laptops que ocupam a Terra hoje.

“O projeto não tem partes móveis e a eletrônica funciona apenas 1% do tempo”, diz Matusek, que trabalhou em missões da Voyager a Juno e Mars Cube One. “Imagine se seu carro, computador ou telefone precisasse durar 200 anos. Quanto mais simples a espaçonave, melhor.”

Fundação Song Sung Hee Arrecade dinheiro para a Árvore da Vida no KickstarterO projeto arrecadou mais de US $ 11.500 para sua meta de US $ 15.000, faltando três dias para a campanha. (Lembre-se de que nem todos os projetos do Kickstarter são entregues no prazo ou conforme prometido.)

Se tudo correr conforme o planejado, as duas primeiras árvores começarão a “cantar” em locais públicos em Nova York e Los Angeles, enquanto os palestrantes transmitem duetos em tempo real. O dinheiro arrecadado no Kickstarter irá para o equipamento necessário para conectar as duas árvores.

Então, como exatamente soa quando uma espaçonave e árvores compartilham um microfone? Não espere nada parecido com as estranhezas espaciais de David Bowie ou dos Beatles em todo o universo. A amostra de áudio para o projeto soa mais como o grito constante que você ouve durante os testes do sistema de transmissão de emergência.

No entanto, este é apenas um caminho básico. A música será de código aberto. Os músicos podem fazer acréscimos, os DJs podem remixá-los e os cientistas podem usá-los para descobrir mudanças nos conjuntos de dados. Ele pertencerá a todos nós.