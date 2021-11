Raiders libertam o destinatário Henry Rogers III após acidente de carro fatal e acusações criminais de DUI

Getty Images



Henry Ruggs III Dirigir por DUI fatal e imprudente, resultando em morte ou lesão corporal grave, será cobrado após o envolvimento em um acidente de carro fatal na terça-feira em Las Vegas, aproximadamente às 03h40, De acordo com o Departamento de Polícia da Cidade de Las Vegas Registros do tribunal O atleta entendeu. o Raiders anunciar Liberte-os Receptor na noite de terça-feira. Se Ruggs for condenado, a primeira acusação tem uma sentença de dois a 20 anos, enquanto a segunda acusação tem uma sentença de um a seis anos, no atleta.

Ao chegar ao local, os bombeiros encontraram uma vítima falecida, uma mulher de 23 anos, dentro do veículo que Ruggs não dirigia. Rogers e sua namorada Kiara Kilgo Washington foram levados para o University Medical Center com ferimentos “graves”. Em um comunicado policial, Ruggs teria sofrido ferimentos que não representavam risco de vida e, desde então Ele saiu do hospital.

A vítima falecida estava dentro de um Toyota RAV4, enquanto Rogers dirigia um Chevrolet Corvette. A investigação preliminar revelou que a frente do Chevrolet colidiu com a traseira do carro Toyota. A polícia de Las Vegas disse que Roges mostrou sinais de fraqueza. A colisão ocorreu perto do cruzamento de South Rainbow Boulevard e South Spring Valley Parkway. A investigação está em andamento.

A 12ª escolha geral no draft de 2020, o Ruggs tem 24 recepções para 469 jardas e dois touchdowns nesta temporada. Em 13 jogos na última temporada, Roggs teve 26 passes para 452 jardas e dois touchdowns. Durante seus três anos no Alabama, o Ruggs conseguiu 98 passes para 1.716 jardas e 24 touchdowns, com uma média de 17,5 jardas por recepção.

Antes do lançamento de Ruggs na noite de terça-feira, Raiders Permitir: “Os Raiders estão cientes do incidente de Henry Rogers III que ocorreu esta manhã em Las Vegas. Estamos arrasados ​​com a perda de vidas e nossos pensamentos e orações vão para a família da vítima. Estamos coletando informações e não teremos mais comentário neste momento. ”