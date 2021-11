Odell Beckham Jr, o relacionamento de Brown está se deteriorando

o A era de Odell Beckham Jr. em Cleveland Parece ter chegado a um beco sem saída.

um dia depois dele O pai postou um vídeo no Instagram e muitos comentários que pareciam desvalorizar o meio-campista Baker Mayfield – seguido por um tweet “#FreeOBJ” do amigo de Beckham, LeBron James – Os Browns não vão treinar muito na quarta-feira. Uma fonte familiarizada com a situação disse ao Yahoo Sports que a ausência de Beckham está ligada à equipe, mas se recusou a dizer se Beckham está agora buscando sua libertação após Prazo de negociação da NFL de terça-feira. Este desenvolvimento ocorre depois que Brown estava aberto a ligações comerciais para Beckham, mas não havia fechado nenhum acordo.

prazo de inscrição, Várias equipes disseram ao Yahoo Sports que Beckham tem pouco ou nenhum mercado, além de Browns aceitar a opção de venda impetuosa de uma escolha no draft tardio, ao mesmo tempo em que concordou em pagar a maior parte dos US $ 8 milhões do salário restante do destinatário.

Isso tudo foi antes de o pai de Beckham postar um vídeo no Instagram de Mayfield falhando em passar a bola para seu filho durante as partidas nesta temporada, seguido por respostas na seção de comentários que apareceu sobre Beckham Sr. culpando o meio-campista pelo sofrimento de seu filho. Este vídeo e os comentários que se seguiram, seguidos pelo tweet de James, coincidentemente vieram antes do prazo final de negociação, quando Brown esperava ligar os telefones para fazer ofertas e pedidos. Nada se materializou com Beckham por Deadline, exceto por uma torrente de histórias em torno do lançamento do vídeo e o debate contínuo sobre por que ele lutou contra o crime.

Odell Beckham Jr jogará outra partida pelo Brown nesta temporada? (Emily Chen / Getty Images)

Se a ausência de Beckham na quarta-feira marca uma encruzilhada irreparável entre ele e a franquia, Brown tem três opções em jogo.

Eles podem tentar consertar as cercas com uma reunião privada para esclarecer quaisquer problemas remanescentes, incluindo o vídeo e os comentários postados por Beckham Sr.

Cleveland poderia escolher uma opção muito menos palatável para desativar Beckham, mas mantê-lo no plantel pelo resto da temporada (enquanto também pagando a ele), semelhante ao que o Houston Texans está enfrentando com Deshaun Watson.

Os Browns poderiam oferecer a Beckham sua libertação direta por cerca de US $ 8 milhões que ele deve até o final da temporada. Essa solução pode ser uma vitória para ambos os lados, pois dá a Beckham a liberdade que ele deseja (pelo menos em concessões), enquanto dá a Cleveland a capacidade de manter algum espaço de teto salarial no processo.

A história continua

É o capítulo final de uma relação frustrante entre Beckham e Browns. Ela bateu as pedras pela primeira vez em 2019, quando fontes próximas ao público disseram ao Yahoo Sports que Beckham se sentiu “perdido” e estava tentando “se recompor” após um fim não oficial com o New York Giants. Aquela temporada caótica foi pontuada quando Beckham disse aos jogadores rivais para “virem me pegar” após as partidas.

Ele finalmente teve uma espécie de reinicialização após aquela temporada, quando a equipe técnica e a maior parte da diretoria foram demitidos – substituídos pelo atual gerente geral Andrew Perry e o técnico Kevin Stefansky. Esperava-se que um novo começo colocasse a carreira de Beckham de volta em marcha. Em vez disso, ele contraiu uma lesão no ACL no final da temporada, após sete jogos, o que o deixou assistindo o ataque do time voar sem ele. Essa frustração continuou nesta temporada, quando os jogadores lutaram com uma lesão no ombro e encontraram uma boa posição com Mayfield, totalizando apenas 232 metros e sem marcar um touchdown em seis jogos. O fundo parecia ter sido alcançado na derrota de domingo por 15-10 para o Pittsburgh Steelers, com Beckham agarrando apenas uma bola em seis jardas.

Foi uma atuação desconcertante para Browns, focada mais na falta de conexões entre Mayfield e o amplamente assumido número um. O resultado foi uma rodada de especulações que atingiu o prazo de negociação de que Cleveland deveria negociar. O que não poderia ser esperado era seu pai e LeBron James entrando na briga, resultando em um dia difícil para a equipe, e a partir de quarta-feira, o treino será realizado sem Odell Beckham Jr.