Atualizações ao vivo sobre Braves vs Astros

Atlanta sempre foi chamada de Meca negra, mas nos anos 1990 também era conhecida por outra coisa: o lar de alguns dos residentes do país. os mais malvados super-heróis negros de beisebol.

O time do Braves incluiu uma linha colorida de estrelas negras: Fred “Crime Dog” McGriff, o rápido Otis Nixon, a estrela bidirecional Deion “Prime Time” Sanders e o queixo escuro de David Justice, que era casado com a atriz Halle Berry.

Então, os Braves eram parte do batimento cardíaco do Black Atlanta. Artistas de hip-hop colocam seus chapéus, e legiões de fãs negros e vendedores ambulantes se misturam com fãs brancos no estádio do time em um bairro histórico de negros perto do centro.

mas quando isso Reverendo Michael Clayton Harris, co-hospedado por Red & Rev. Sports Show, e ele compareceu à recente partida de Braves em Truist Park, sentado em meio a uma multidão de fãs predominantemente brancos em um subúrbio predominantemente branco, enquanto a trilha sonora predominantemente de rock e country toca no sistema de som.

“Quando você vai ao jogo, parece que Trump é sobre a base de fãs”, diz Harris, pastor da Igreja Batista Works of Faith em Decatur, um subúrbio de Atlanta. “Foi estranho pelo simples fato de me lembrar de quando havia muito mais negros nas arquibancadas e muitos deles foram atraídos para as partidas porque tinham mais representação.”

A experiência de Harris mostra que uma das histórias mais fascinantes do Campeonato Mundial de 2021 ocorre fora do campo. Os Braves não apenas jogam contra o Houston Astros, mas também lutam contra a percepção da franquia Abandone a comunidade negra da cidade.

Moro em Atlanta há 30 anos e já ouvi isso há muito tempo em barbearias e bares esportivos. Alguns torcedores negros dizem que o time tem poucos jogadores afro-americanos com quem eles se identificam, se é que têm algum. Outros acreditam que o time deixou Atlanta porque seus torcedores brancos suburbanos se sentiam desconfortáveis ​​em assistir aos jogos no centro, onde eram cercados por negros.

Antes conhecida como “a cidade apinhada demais para odiar”, Atlanta tem sido nos últimos anos marcada por turbulências raciais: tiroteios policiais contra homens negros, protestos raciais e confrontos sobre o direito de voto. Essas tensões se espalharam para o mundo dos esportes este ano, quando a Major League Baseball retirou seu 2021 All-Star Game de Atlanta para protestar contra as novas leis estaduais que tornam a votação mais difícil.

Normalmente o aparecimento de campeonatos mundiais reúne a cidade. Mas estou me perguntando: será que uma vitória do Braves World Series pode começar a curar a fenda com a comunidade negra da cidade?

