Rachel Maddow revela que foi submetida a uma cirurgia de câncer de pele

“Vou ficar absolutamente bem”, disse ela no horário nobre. “Mas é por isso que tenho um Band-Aid.”

Madhu disse que está em boa forma desde a cirurgia de sexta-feira e que seu parceiro de longa data se referiu a isso pela primeira vez quando estavam em um jogo de beisebol da liga secundária.

“Eu poderia ter voltado imediatamente. Eu poderia ter estado no ar na sexta à noite. Eu não queria fazer isso porque não queria impressionar você por causa do visual que estou usando no Band-Aid, “Maddow disse aos telespectadores na noite de quarta-feira.

Depois de três dias de folga no fim de semana, Madhu disse que está ansiosa para voltar a apresentar seu programa para “aproveitar o momento” e pedir às pessoas com manchas de pele que as examinem o quanto antes e com frequência.

“Você deveria verificar”, disse ela. “Se você tem toupeiras como eu, marque um horário com seu médico. Marque um check-up agora com seu médico.”

Rachel Tweet incorporar Ela diz que fez uma cirurgia na sexta-feira passada para remover o câncer de pele. “Vou ficar perfeitamente bem.” Sua mensagem para os telespectadores: “Você precisa fazer um check-out. Se você tem toupeiras como eu, marque uma consulta com seu médico. Marque uma consulta agora com seu médico …” pic.twitter.com/NUD9PJjpCk – Brian Stelter (@brianstelter) 7 de outubro de 2021

“Eu sempre estive me livrando de coisas como essa porque presumi que sempre ficaria bem”, acrescentou Maddow. Não exploda.

O maior anfitrião do horário nobre da MSNBC recentemente com tinta Um novo acordo com a rede no valor de US $ 30 milhões por ano vai mantê-la com a empresa até a eleição presidencial de 2024.

Como parte do acordo relatado, o Night Show de Maddow terminará no próximo ano, pois mudará seu foco para um programa novo e mais amplo que irá ao ar semanalmente.