A influenciadora de fitness do Instagram Ca’Shawn Ashley Sims relatou estar perdendo

As autoridades dizem que uma influenciadora de fitness do Instagram da Califórnia desapareceu – e sua família está pedindo a ajuda do público para encontrá-la.

Kashawn Ashley Sims, 30, foi vista pela última vez em 8 de setembro em Duarte – uma cidade fora de Los Angeles, de acordo com o Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles.

Mãe de Sims KABC. Disse Que sua filha tem lutado com problemas de saúde mental desde a pandemia.

“A família dela está preocupada com o seu bem-estar e está pedindo a ajuda do público”, seção do xerife Ele disse em um comunicado.

Sims, apelidada de “Cookie”, tem cerca de 216.000 seguidores em sua conta pessoal no Instagram, onde ela não publica desde 1º de julho.

A mulher desaparecida tem três tatuagens. Um em sua clavícula esquerda diz: “Ele está na alma” e o outro em seu antebraço esquerdo diz: “Terra”, de acordo com o juramento do xerife.

Ca’Shawn Ashley Sims não usa mais cabelos verdes como vimos anteriormente em sua conta no Instagram.

O influenciador de fitness Ca’Shawn Ashley Sims tem mais de 200.000 seguidores no Instagram. Instagram

Nas costas, Sims tem uma tatuagem de escrita espanhola.

Fotos de sua conta no Instagram mostram Sims com cabelos verdes, mas as autoridades disseram que ela foi vista pela última vez com cabelos pretos na altura dos ombros.