Hillraiser Clive Parker Hollow Robot Feminino Cabeça de Alfinete

Jimmy Clayton participando da Netflix sentindo 8 O último show de fãs da série no ArcLight Hollywood em 7 de junho de 2018. foto : Greg Doherty ( Getty Images )

Bandidos, oficialmente temos um novo Cabeça de alfinete. E quem vai enfrentar o icônico personagem do terror com uma grande surpresa.

Entrando no papel personificado por Doug Bradley em Cult of the Beloved Hillrice Filmes, começando com escritor e diretor Cliff Parkerde Terror clássico de 1987Será Jimmy Clayton (sentindo 8, Palavra L: Geração Q). Embora Pinhead sempre tenha sido, digamos, um pouco andrógino, esta é a primeira vez que uma mulher desempenha o papel de líder cenobita. De acordo com um comunicado à imprensa, o filme – que foi produzido e dirigido por Hulu David Bruckner (casa noturna) De um texto de Ben Collins e Luke Petrovsky e de uma história de David S. Joyer—Acabou de produção. O resto do elenco inclui Odessa Azion, Brandon Flynn e Goran Vyszczyk (os meninos), Drew Starkey, Adam Faison, Ove Hinds e Hiam Abbass (Blade Runner 2049). Descrito como uma “re-imaginação fiel, porém sofisticada” do filme de 1987, Parker está entre os produtores do filme.

Falando em Parker, ele parece estar muito animado com esta nova oferta de sua criação. Depois de ver alguns dos novos designs de David Bruckner Hillrice filme, eles honram o que o primeiro filme fez, mas depois vão a lugares onde nunca estiveram. ” Hillrice Em uma escala que eu simplesmente não esperava. David e sua equipe estão imersos nas lendas da história, mas o que me excita é o desejo de honrar o original, mesmo enquanto o revoluciona para uma nova geração. ”Bruckner está claramente feliz em receber este selo de aprovação. O diretor disse:“ É uma grande honra ter Clive a bordo para nos ajudar. Apoiando e nutrindo-nos através do incrível universo que ele criou há tanto tempo. ”“ Junto com um elenco valente e comprometido, incluindo o maravilhoso ator Jimmy Clayton, que encarna perfeitamente o papel de um sacerdote do inferno, nosso objetivo é criar um novo capítulo muito especial em Hillrice legado.”

Hillrice Ele trará sua caixa de quebra-cabeça de terror para o Hulu nos Estados Unidos no próximo ano, que marca o 35º aniversário do lançamento do primeiro filme.

Quer saber para onde foi o nosso feed RSS? Você poderia Escolha o que há de novo aqui.