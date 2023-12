Quer reconstruir seu time da NBA? Dê uma boa olhada nos Pistons primeiro

ATLANTA – O problema é o seguinte: torcedores de qualquer time que não seja de elite sempre querem falar sobre derrubá-lo e reconstruí-lo. Em suas mentes, isso significa obter riquezas rápidas na loteria e, em seguida, um rápido retorno à glória. Mas às vezes o processo de reconstrução não funciona assim. Às vezes, as equipes não acertam uma estrela e acabam vagando pelo deserto por anos e anos.

É claro que a má gestão e os erros dos funcionários também são fatores importantes. Mas a verdade simples de qualquer situação de reconstrução é esta: até que uma equipe contrate um craque, a reconstrução nem sequer começou. Mesmo um clube como o Houston, que emergiu do casulo de reconstrução nesta temporada com a ajuda de várias contratações de agentes livres, não poderia dar esse salto sem pelo menos um sucesso local (o central Alberin Shingon), que está jogando em um nível muito alto.

Menciono isso porque, na noite de segunda-feira, vi o Detroit Pistons perder um jogo de basquete. Este não é um caso raro, ao que parece. Eles perderam 24 deles consecutivos, apenas dois abaixo do recorde da NBA de sequências consecutivas em uma temporada e quatro abaixo do padrão de absoluta futilidade estabelecido em duas temporadas pelo Philadelphia 76ers na era Process. Desde o intervalo do All-Star de 2023, Detroit disputou 50 jogos na temporada regular e alcançou um insondável 4-46. Com uma margem de pontuação inferior a 12, este é um dos piores times da história do basquete.

O próximo jogo dos Pistons é um jogo em casa contra o lutador Utah Jazz na quinta-feira, um jogo que alguns já estão brincando ironicamente que é uma “vitória obrigatória” para o Detroit, já que o jogo contra o Brooklyn que se segue parece oferecer oportunidades limitadas de quebra. o cerco. . A programação imediatamente a seguir é assustadora. Não está fora de questão que os Pistons estarão em uma seqüência de 34 derrotas consecutivas quando receberem o San Antonio Spurs em 10 de janeiro.

O que torna isso ainda mais doloroso para Detroit é que os Pistons estão teoricamente no quarto ano de uma pequena reconstrução, à qual foram forçados com ativos limitados depois que a desastrosa negociação de Blake Griffin fracassou devido a uma lesão. Na verdade, eles não ganham um jogo dos playoffs desde 2008; Depois de três longas temporadas de derrotas em que chegaram a 60-176, todos estão prontos para uma reviravolta.

Mas acontece que sair da reconstrução não depende do quanto você está cansado de perder. Na verdade, muitas vezes atrapalha ao atrair franquias com recompensas de curto prazo.

Em vez disso, sair deste buraco negro depende do talento. Apesar de quatro anos na loteria e três anos fora do limite, Detroit conseguiu pouco disso. Em muitos aspectos, os Pistons ainda são uma equipe de primeiro ano em termos de reconstrução.

O cerne da questão é que os Pistons fizeram oito escolhas no primeiro turno desde que o recontrataram em 2019 e ainda não conseguiram uma estrela. Ganhar na loteria em 2021 rendeu a eles Cade Cunningham, um jogador sólido que provavelmente terá sucesso em uma função mais integrada, e negociar na loteria de 2022 deu a eles um centro atlético promissor em Jalen Doeren. A combinação dos dois pode ser algo no pick-and-roll, mas Doeren perdeu metade da temporada com problemas no tornozelo depois de brilhar quando os Pistons venceram dois de seus primeiros três jogos por dois dígitos. (Eu juro que isso realmente aconteceu.)

Por pelo menos uma noite, Cunningham parecia o jogador que Detroit imaginava que ele se tornaria. Ele acertou o Atlanta Hawks por 43 pontos em 16 de 24 arremessos na segunda-feira. Embora a defesa dos Hawks seja um queijo suíço, eles tiveram algumas jogadas aha ao longo do caminho, incluindo uma bela divisão de pick-and-roll que lhes proporcionou uma caminhada fácil pela Main Street para enterrar.

As lutas de Cunningham com questões de separação e rotatividade limitam seu teto e tornam altamente improvável que ele nunca o seja. Esse caraMas ele deve estar melhor do que mostrou no primeiro terço da temporada.

Além disso, não é que os Pistons tenham escolhido jogadores ruins, é que o tipo de jogador que pode devolvê-los à relevância os escapou consistentemente. O pecado original foi deixar o draft de 2020 com Killian Hayes, Sadiq Bey e Isaiah Stewart. Assumir Hayes no lugar de Tyrese Haliburton, em particular, continua sendo uma questão organizacional intrigante, embora quatro equipes que escolheram Detroit tenham feito o mesmo. Mais tarde no draft, Stewart e Peay provaram ser de bom valor ao serem selecionados (16º e 19º no geral), mas não chegaram da mesma forma que Tyrese Maxey (21º) e Desmond Payne (30º no geral).

Uma história semelhante pode ser contada a partir dos rascunhos a seguir. Detroit escolheu Jaden Ivey com a quinta escolha em 2022 e, embora ele tenha lutado com consistência no perímetro e não tenha jogado como zagueiro da maneira que se poderia esperar, ele não é um fracasso. Ele fez 15 pontos, oito rebotes e quatro assistências na segunda-feira. Uma das principais escolhas alternativas naquele local, Duren, já está com os Pistons depois que Detroit trocou futuras escolhas protegidas para prendê-lo em 13º lugar geral – sem dúvida o melhor trabalho da era Troy Weaver.

Em vez disso, o maior problema desse draft é que os Pistons não tiveram sorte entre os quatro primeiros e conseguiram alguém muito melhor. O mesmo aconteceu na loteria Victor Wimpanyama em 2023, caindo para o quinto lugar apesar de terem o pior histórico do campeonato. Ozar Thompson e Marcus Sasser tiveram seus momentos, mas, neste momento, eles não são os caras que vão acabar sozinhos com a seca dos playoffs do Detroit.

Felizmente, a vitória de um ano na loteria de Detroit ocorreu em 2021, quando os dois melhores jogadores do tabuleiro eram Cunningham e Jalen Green, em vez de um All-Star. Claro, 20-20 anos depois, eles poderiam ter doado Scotty Barnes ou Franz Wagner, mas ninguém sugeriu isso na época.

Detroit claramente não poderia evitar outras decisões. Transformar Bey em James Wiseman foi altamente questionável em um vazio confuso em uma lista que já contava com dois jovens centros produtivos em Doeren e Stewart (agora disfarçados de quatro e lutando para sobreviver). Negociar a Seconds e Trey Lyles pelo direito de pagar a mais a Marvin Bagley foi um arranhão semelhante. Os Pistons deixaram Bruce Brown caminhar por nada e não conseguiram melhorar uma posição importante nas últimas temporadas. A única vitória real nesse período foi contratar Jerami Grant como agente livre e, em seguida, trocá-lo por uma escolha de primeira rodada dois anos depois.

Claro, você não entende Tão ruim Sem azar agravando más decisões. O chute brutalmente insuficiente dos Pistons teria sido melhor se Bojan Bogdanovic tivesse jogado mais de oito partidas e Alec Burks não tivesse se transformado em uma abóbora. (Nota lateral: ambos os jogadores estão na casa dos 30 anos e deveriam ter sido negociados por ativos antes do início desta temporada, mas os Pistons foram tentados por uma fantasia finalmente Dando um salto na classificação.) Os problemas com o manejo da bola sempre que Cunningham sai serão bastante aliviados por um Monte Morris saudável. Apesar do entusiasmo pelas posições, a perda de Doreen foi um grande golpe que deixou substitutos inadequados na defesa.

A vantagem do histórico terrível é a alta escolha na loteria, mas se você espera que um salvador chegue em um futuro próximo, tenho más notícias para você. Como escrevi recentemente, os olheiros estão muito frustrados com a safra de atos individuais desta temporada e não veem nenhuma estrela imperdível saindo da loteria de 2024.

Tudo isso significa que a seca dos Pistons pode não estar perto do fim. Eles não serão esse Eles são ruins (hum… certo?) quando estão mais saudáveis ​​e têm mais um ano de experiência, mas é difícil ver um cenário em que eles sejam bons tão cedo.

Na realidade, este não é o caso Qual anormal. O Sacramento Kings ficou 17 anos sem chegar aos playoffs antes de perder na primeira rodada, há uma temporada. O Minnesota Timberwolves chegou ao 14º lugar, depois mergulhou mais três vezes antes de ressurgir novamente na temporada passada. O Washington Wizards, que caiu para 4-22, não tem um recorde de vitórias desde 2018, o Charlotte Hornets não vai aos playoffs desde 2016 e os Spurs não vão aos playoffs há meia década; Nenhum destes três parece mais próximo hoje do que há alguns anos. Até mesmo o grande Lakers teve uma seqüência de quatro temporadas consecutivas de 50 derrotas, que só terminou porque o maior de todos os tempos decidiu que queria tentar morar em Los Angeles.

Quando os fãs têm grandes visões de como seria uma reconstrução, eles raramente se concentram na parte em que seu time perde por 32 pontos três vezes em oito dias (algo que realmente aconteceu com Detroit na semana passada) e vão direto para a parte que lhes dá … Quando os Clippers estrelam e têm cinco escolhas no primeiro turno, ou quando conseguem Jaren Jackson Jr., Ja Morant e Payne em drafts consecutivos. Mas esses são valores discrepantes.

Se você está se perguntando por que as equipes lutam com unhas e dentes para reconstruir cenários, muitas vezes esperando até que a situação pareça virtualmente desesperadora e não haja outra saída, os Pistons deste ano são a razão. Especialmente numa liga com probabilidades de lotaria mais elevadas, as recompensas por passar por todo o processo são limitadas. Às vezes, uma reconstrução significa alguns anos de vacas magras e, em seguida, uma rápida recuperação para a adequação, atingindo estrelas no draft, mas na maioria das vezes, significa algo muito mais sério. Os Detroit Pistons 2023-24 são o exemplo perfeito.

(Foto do técnico do Pistons, Monty Williams: Jason Miller/Getty Images)