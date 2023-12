Dante Moore, ex-recruta QB 5 estrelas, se transfere para Oregon: como ele se encaixará com Dillon Gabriel

O ex-quarterback da UCLA Dante Moore, um candidato cinco estrelas na classe de 2023, será transferido para o estado de Oregon, anunciou ele na segunda-feira. Moore era o segundo QB disponível em O atletaTransferir classificações do portal.

Moore, que jogou na Martin Luther King Senior High School em Detroit, está classificado em 5º lugar geral e em 3º QB na classe de 2023 no 247Sports Composite. Ele originalmente se comprometeu com o estado de Oregon, mas foi transferido para a UCLA antes do período de assinatura antecipada em dezembro passado.

Moore apareceu em nove jogos e foi titular em cinco pelos Bruins como um verdadeiro calouro. Ele completou 53,5% de seus passes para 1.610 jardas, com 11 touchdowns e nove interceptações.

Oregon também assumiu o compromisso do transferido de Oklahoma, Dillon Gabriel, no início deste mês. Em 2023, ele arremessou 3.660 jardas com 30 touchdowns de passe para o 10-2 Sooners.

Por que Moore escolheu o estado de Oregon?

Moore esteve verbalmente comprometido com o estado de Oregon por cinco meses no ano passado, antes de fazer uma transferência de última hora para a UCLA, pouco antes do dia da assinatura. Um ano depois, ele estava de volta ao grupo.

Depois de mais uma temporada de altos e baixos, faz sentido que Moore prefira se reunir com um treinador principal, Dan Lanning, e uma equipe que ele já conhece e em quem confia. Os Ducks estavam passando por uma mudança de coordenador ofensivo no momento de sua demissão, com Will Stein entrando para substituir Kenny Dillingham, mas Stein fez um excelente trabalho em 2023 com um ataque que ocupa o segundo lugar nacionalmente com 44,2 pontos por jogo.

Depois de fazer cinco partidas como um verdadeiro calouro e ser substituído pelos Bruins, Moore tem que reiniciar e investir mais um ano em treinamento e desenvolvimento em uma posição potencialmente de baixa pressão como o segundo QB dos Ducks – o que deve ser benéfico para se tornar um QB mais experiente. Uma experiência que faz jus ao hype de cinco estrelas. – Max Olson, redator sênior de futebol universitário

O que isso significa para os patos?

O Oregon State não poderia ter feito melhor em seus esforços para recrutar um substituto para o finalista do Troféu Heisman, Bo Nix. Eles estão trazendo Gabriel para ser seu líder em 2024 e mantê-los na disputa dos playoffs do futebol universitário, depois de ficarem a uma vitória dos playoffs nesta temporada. Eles não conseguiram encontrar um candidato mais qualificado para o cargo do que uma seleção All-Big 12 do primeiro time de quatro anos.

Moore será seu futuro líder em 2025, e Gabriel deverá ser um mentor valioso para ele. Eles vão competir, mas Gabriel foi contratado para ser titular e os dois QBs entendem seus papéis nesse acordo. Considerando quantos quarterbacks mudam a cada ano, os Ducks estarão em uma posição incrivelmente invejável com sua sala de QB se conseguirem fazer isso da maneira certa. -Olson

Leitura obrigatória

(Foto: Kirby Lee/USA Today)