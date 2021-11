O Paytm da Índia bate no mercado pela primeira vez, questionando o modelo de negócios

MUMBAI (Reuters) – Empresa indiana de pagamentos digitais Paytm (PAYT.NS) Caiu 25% em seu primeiro dia de negociação, enquanto os investidores questionavam sua falta dos enormes lucros e avaliações que obteve no maior IPO de todos os tempos.

Embora houvesse algumas expectativas de que a estreia do Paytm no mercado poderia ser decepcionante, a queda abrupta de quinta-feira foi surpreendente.

As ações estavam sendo negociadas a Rs 1.614 na negociação da tarde contra o preço de oferta de Rs 2.150, avaliando a empresa em cerca de US $ 14,2 bilhões.

Uma queda para 1.560 rúpias – um nível que está 20% abaixo de sua abertura – acionará um disjuntor na bolsa e interromperá as negociações do dia.

O fundador e CEO Vijay Shekhar Sharma, que parecia estar claramente chorando de alegria na cerimônia de abertura, disse à Reuters que não se incomodou com o lapso e não se arrependeu da listagem na Índia.

“Um dia isso não vai decidir o nosso futuro”, disse ele. “É um novo modelo de negócios e é preciso muita gente para entendê-lo em primeira mão … há muito a oferecer aos mercados e aos participantes do mercado.”

Paytm, desenvolvido pelo Ant Group da China e pelo SoftBank do Japão (9984.T), cresceu rapidamente depois do Uber (UBER.N) Ele o listou como uma opção de pagamento rápido na Índia e se expandiu para incluir um grande número de serviços – seguro e vendas de ouro, bilhetes de cinema e de avião, depósitos bancários e remessas.

Uma fonte familiarizada com o assunto disse à Reuters em julho que a Paytm espera atingir o equilíbrio no final do próximo ano ou início de 2023, embora a empresa tenha dito em seu prospecto que espera incorrer em perdas no futuro próximo.

Investidores e analistas pareciam não ter confiança na quinta-feira.

“As finanças da Paytm não são muito impressionantes e as perspectivas de crescimento parecem limitadas … A empresa claramente carece de um caminho claro de lucros”, disse Shifara Samsudeen, analista da LightStream Research que publica no Smartkarma.

A empresa registrou prejuízo de 3,82 bilhões de rúpias (US $ 51,5 milhões) no trimestre encerrado em junho, o que representa um prejuízo de 2,84 bilhões de rúpias no mesmo período do ano passado.

Embora a oferta de US $ 2,5 bilhões da Paytm tenha sido avaliada no topo da faixa indicativa, a demanda tem sido muito mais fraca do que outras vendas de ações recentes, com a Paytm perdendo parte do mercado para o Google e o PhonePe da Flipkart.

Ele levantou US $ 1,1 bilhão de investidores institucionais e na semana passada recebeu US $ 2,64 bilhões em ofertas pelas demais ações oferecidas, ou um excesso de subscrição relativamente baixo de 1,89 vezes. Consulte Mais informação

Muitos participantes do mercado viram a aparência chocante das ações como um sinal de que os investidores ficaram decepcionados com a recente série de IPOs com avaliações inflacionadas.

“Parece que a maioria dos investidores institucionais locais pularam o IPO”, acrescentou Sumit Singh, diretora de pesquisa da Aequitas, que publica no Smartkarma.

Ele disse que a ação foi oferecida a 27 vezes o valor da empresa / lucro bruto para o ano fiscal de 2024, o que é mais de 21,3 vezes mais caro do que a Zomato Ltd. (ZOMT.NS) e 23 vezes para a Sea Ltd (atrasado).

Ele também observou que a Ant e a SoftBank cortaram suas participações na oferta. A Ant reduziu sua participação de 28% para 23% e o Vision Fund da SoftBank reduziu sua participação em 2,5 pontos percentuais para 16%.

O consultor de investimentos de Mumbai, Sandeep Sabharwal, disse que a listagem da Paytm poderia acabar com os preços desagradáveis ​​nos mercados de IPO.

O sucesso de Paytm transformou Sharma, filho de um professor, em um bilionário com um patrimônio líquido de US $ 2,4 bilhões, de acordo com a revista Forbes. Sua oferta pública inicial também resultou na assinatura de centenas de novos milionários em um país com renda per capita inferior a US $ 2.000. Consulte Mais informação

Morgan Stanley, Goldman Sachs, Axis Capital, ICICI Securities, JPMorgan, Citi e HDFC Bank foram os principais gestores de livros, de acordo com o prospecto da Paytm.

($ 1 = 74.355 rúpias indianas)

(Reportagem de Nopur Anand em Mumbai, Sankalp Vartial em Nova Delhi e Vishwadha Chander em Bengaluru; Reportagem adicional de Scott Murdoch, Chandini Munaba, Abhirup Roy e Savio Shetty; Edição de Edwina Gibbs

