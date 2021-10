Quase 100 animais de estimação foram resgatados em Elvas

Quase 100 animais de estimação foram resgatados de uma residência em Elvas (Portalegra) por viverem “em condições que violam as normas de bem-estar animal”.

A operação de resgate dos animais, 54 cães e 36 gatos decorreu sexta-feira, depois de receber a informação da Elvas GNR de que havia uma reclamação, segundo o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF).

De acordo com a empresa, “A organização Intervenção e Resgate de Animais (IRA) comunicou que existiam mais de uma centena de animais de estimação com suspeita de abusos no abrigo de Elvas.

Após o proprietário autorizar o proprietário a entrar no espaço, “confirma-se que existem muitos animais, cães e gatos que violam muitas das condições de insalubridade e normas sanitárias dos animais”.

De acordo com o ICNF, a GNR removeu animais encontrados “em mau estado de saúde e abrigo”, ou seja, “transportadores e mantidos na escuridão permanente”, e o caso foi comunicado ao Ministério das Obras Públicas.

De acordo com o relatório: “Haverá uma nova intervenção para verificar o estado dos animais remanescentes na área e o seu proprietário foi nomeado guardião fiel”, sem falar no número de cães e gatos no abrigo.