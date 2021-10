Munnings faz sua estreia em Portugal, enquanto Fritz assina um novo clube na Espanha

Por Renault Dorset

Travis Munnings estreou-se com um novo clube em Portugal, enquanto Shakilo Fritz assinou contrato com um novo clube em Espanha para a próxima época de 2021.

Munings e Sporting Lisboa começam por 2-0 nas eliminatórias para a Taça da Europa da FIFA do Benfica.

Depois de jogar frugalmente com uma vitória por 83-77 sobre o Voluntary, ele marcou sete pontos e quatro rodadas fora do banco em apenas 17 minutos com uma vitória por 81-73 sobre o Croningen.

Isto marca a segunda época da Premier League na Liga Portugal de Basquetepol (LPB). O Benfica eliminou o ex-clube de Munique, UT Oliver’s Club, nas quartas de final dos playoffs da temporada passada.

Em sua primeira temporada no LPP, Munings teve uma média de 12,5 pontos, 8,1 rebotes e 3,3 assistências, levando o UD Oliveirense a um recorde da temporada regular de 19-7. Nas quartas-de-final frente ao Benfica obteve uma média de 11,2 pontos por jogo e sete rebotes.

Ele jogou um versátil atacante de 6’7 “para o Golden State Warriors na Liga de Verão de Las Vegas da NBA.

Fritz estará na LEB Silver da Espanha, mas se mudará para Zamora Enamora na próxima campanha.

O atacante de 6’8 “passou a última temporada com dois LEB Silver Clubs – Ventero CBV Villarrobledo, onde teve média de 3,6 pontos em 11 jogos e 3,7 rebotes e 4,3 pontos e 3,3 rodadas em 10 partidas com o Hosono Global Gears.

Fritz encerrou sua carreira universitária como relocador de pós-graduação com os Tigres do Pacífico.

Em 30 jogos no Pacífico, ele liderou o time com uma porcentagem de golos de campo de 69,6, ficando em segundo lugar no time com 26 volumes e em quarto lugar com 98 rebotes.

Ele terminou em sexto na Conferência da Costa Oeste com 0,87 volumes por jogo. Durante a temporada, ele teve uma média de 2,7 pontos e 3,3 rebotes por jogo.