Chega de fechaduras, chega de máscaras lá fora: os bares e discotecas de Portugal estão abertos pela primeira vez desde março de 2020 e os restaurantes funcionam sem limites ao tamanho dos grupos.

Pontos chave: Portugal tem as maiores taxas de vacinação do mundo

Portugal tem as maiores taxas de vacinação do mundo O estabelecimento de “linhas de produção” de centros de vacinação em centros esportivos de todo o país desempenhou um papel fundamental nos esforços de vacinação

O estabelecimento de “linhas de produção” de centros de vacinação em centros esportivos de todo o país desempenhou um papel fundamental nos esforços de vacinação Alguns especialistas dizem que as taxas de sucesso de resistência à vacina surgiram com sucesso em Portugal

Portugal quer saber como isso foi alcançado na Europa e em outros países após atingir a meta de obter a vacina completa contra 85 por cento da população contra o Covit-19 em nove meses.

De acordo com os nossos dados globais da Universidade de Oxford, Portugal é a população mais vacinada em todo o mundo.

Dos elegíveis para a vacinação – todos em Portugal com mais de 12 anos – a percentagem dos que estão totalmente vacinados ronda os 100 por cento.

"Uma enfermeira do Centro de Vacinas de Lisboa disse ao Washington Post.

A taxa de infecção de Covit-19 e a hospitalização por vírus caíram para um nível muito baixo em quase 18 meses.

Máscara os peões em Portugal. ( AB: Armando Franca

“Como a maior parte das restrições impostas por lei já desapareceram, vamos entrar em uma fase da responsabilidade de todos”, disse recentemente o primeiro-ministro Antonio Costa.

“Não devemos esquecer que a epidemia não acabou”, disse ele.

Em locais de entretenimento, os clientes devem mostrar um certificado de vacinação digital ou um teste COVID-19 negativo.

As máscaras ainda são obrigatórias nos transportes públicos e em hospitais, lares de idosos e centros comerciais.

Deixe a política para isso

Muito do sucesso de Portugal é atribuído ao vice-almirante Henrique de Cavia e Melo, que em fevereiro foi eleito presidente da força-tarefa de vacinação COVID-19 de Portugal.

Henrik Cueva e Melo afirma que os esforços de vacinação devem ser liderados por pessoas que não sejam políticos. ( AB: Armando Franca

Na altura, Portugal encontrava-se na pior fase da epidemia – um dos países mais gravemente afectados pelo colapso dos hospitais públicos.

O fornecimento de vacina prometido não chegou. Enquanto isso, correr atrás de vacinas ameaçava minar a confiança do público no lançamento.

Como a Austrália, Portugal nomeou um soldado para o lançamento da vacina Covit-19.

Ele disse ao New York Times que a chave do sucesso era manter a política fora do esforço.

“Eles precisam encontrar pessoas que não sejam políticos”, disse ele.

Reuniu assim uma equipa de matemáticos, médicos, investigadores e estrategas do Exército, Marinha e Força Aérea Portugueses.

Em breve, Portugal vacinará totalmente 100 por cento da população elegível. ( AB: Armando Franca

Portugal começou a vacinar no mesmo ritmo que outros países da UE, mas como os movimentos anti-vacinais cresceram em outros lugares, apenas cerca de 3 por cento da população portuguesa se considera “rejeitadores” da vacina, disse o Vice-Almirante de Covea e Melo.

Portugal passou a chamá-la de “linha de produção” utilizando grandes instalações desportivas em todo o país: área de recepção e processamento, sala de espera, cubículos injetados; E uma área de recuperação.

Ele usou soldados em um hospital militar de Lisboa para encontrar pessoas correndo rápido por um prédio.

Em meados de junho, ocorreu um grande impulso para o que ele descreveu como um “tsunami” de distribuição de vacinas.

Diego Correa – Professor de Saúde Pública Internacional de Saúde e Medicina Tropical da nova Universidade de Lisboa – afirma que a visão pública de Gouvia e Melo é o “exagero” da sua personagem como um factor chave para o sucesso da publicação.

Um fator chave, disse a Dra. Coreia, foi a abordagem tradicional de aprovação em Portugal para os programas nacionais de vacinação.

Por exemplo, a taxa de vacinação para sarampo, caxumba e rubéola é de 95 por cento – uma das mais altas da UE – e não há movimento significativo de imunização.

‘Missão não concluída’ ainda

Portugal tem mais de 1,07 milhões de pessoas afetadas pela COVID-19 – uma em cada 10 da sua população – e cerca de 18.000 mortes.

Claudia Boigus, uma mulher que esperava com seu filho vacinado de 15 anos, disse que ficou surpresa com a rápida libertação de Portugal.

“Nunca pensei que atingiríamos 85 por cento … mas agora merecemos parabéns.”

Os centros desportivos de todo o país foram transformados em centros de vacinação. ( AB: Armando Franca

O vice-almirante Cavia e Melo poderia dizer rapidamente que a missão estava “cumprida” para seu objetivo imediato.

No entanto, com a relutância significativa da vacina em alguns países ricos e muitos países pobres sem vacinação adequada, ele não tem a ilusão de que as cepas do vírus podem voltar a assolar Portugal.

“Eu não me importo se tivermos um, dois ou três [in terms of vaccination]. Tudo o que quero é controlar o vírus e vacinar o máximo de pessoas qualificadas possível, para que não haja espaço para manipular o vírus. “

O vice-almirante de Cavia e Melo diz que os países ricos estão sendo mais vacinados do que os países pobres estão ficando para trás. ( AB: Armando Franca

“Vencemos uma batalha [but] Não sei se vencemos a guerra contra o vírus. Esta é a Segunda Guerra Mundial.

“Vacinamos mais nos países ricos e então não há vacinação nos países pobres”, disse ele.

“Não só pela ética e pela moral, não posso aceitar que [also] Porque esta não é a melhor estratégia e abordagem racional. “

ABC / fios

