Quando posso ficar sem sutiã?

Fica um pouco mais complicado quando se trata de códigos de vestimenta no local de trabalho, de acordo com Susan Scafidi, fundadora do Fashion Law Institute. Ela disse que a cidade de Nova York foi a primeira jurisdição a insistir na “completa neutralidade de gênero”, o que significa que um empregador pode “exigir que um indivíduo que se identifica como mulher use sutiã ou esconda os mamilos, mas apenas se a mesma regra se aplicar a um homem”. .” funcionário.”

É possível imaginar “SNL” tendo um dia de campo. Mas a situação atual é melhor do que era em 2010, quando o banco de investimento UBS emitiu IOUs Código de vestimenta de 44 páginasque, entre outras coisas, exigia que suas funcionárias usassem roupas íntimas da cor da pele.

Quando se trata da lei federal, disse Scaffidi, “ela apenas exige que o código de vestimenta seja igual em termos de gênero em termos de encargos como custos”. Não é abordado se os sutiãs representam um encargo financeiro adicional.

Com relação à ideia de que sutiãs são essenciais para a saúde da mulher, Kassan Blake, MD, chefe de serviços de mama da Clínica Cleveland em Weston, Flórida, disse: Blog de saúde que não há razão médica específica para usar sutiã (e que os sutiãs não evitam a flacidez) – embora mulheres com seios particularmente grandes possam descobrir que um sutiã esportivo alivia a tensão nas costas.

O que me leva ao som do elefante – ou do gato – na sala. Afinal, abandonar o sutiã não significa apenas mudar as normas quando se trata de roupas íntimas. Trata-se de normas de género, da realidade (e do medo histórico) dos corpos das mulheres, das lutas pelo poder e dos estereótipos sexuais.