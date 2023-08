Star Wars: Episódio I Ahsoka supostamente a caminho de Endor, queda de 50% em relação a Obi-Wan Kenobi

Os números de visualização de Star Wars: Ahsoka Episódio 1 na Disney + estão no caminho certo com Andor, mas caíram 50% em relação à estreia de Obi-Wan Kenobi.

De acordo com dados da organização de monitoramento de audiência Samba TV, 1,2 milhão de domicílios assistiram ao primeiro episódio de Ahsoka, Mestre e Aprendiz, nos Estados Unidos, nos primeiros seis dias de sua disponibilização.

Isso corresponde aos 1,2 milhão que assistiram à estreia aclamada pela crítica de Andor em setembro de 2022, um pouco abaixo da estreia da 3ª temporada de The Mandalorian de 1,7 milhão em março de 2023, e 50% abaixo dos 2,4 milhões de Obi-Wan Kenobi em maio de 2022.

Star Wars: Ahsoka – Comparações de personagens animados e de ação ao vivo

“Disney+ continua a ter sucesso com sua série Star Wars de ação ao vivo, sendo Ahsoka o programa mais recente a atrair mais de 1 milhão de famílias nos primeiros seis dias”, disse Cole Strain, vice-presidente de fotografia de medição da Samba TV. Prazo de entrega.

“A representação dos Jedi por Rosario Dawson mostra que os fãs não estão apenas ansiosos por mais aventuras no universo Star Wars, mas também terão prazer em ver shows liderados por personagens femininas. Com mulheres interpretando cinco dos seis personagens principais, isso abre um novo capítulo na história. Saga Guerra nas Estrelas.”

Ahsoka tem uma audiência menor do que Obi-Wan Kenobi, o que não é surpreendente, já que o programa de 2022 viu o retorno de um dos maiores personagens da Trilogia Prequel, com Obi-Wan de Ewan McGregor potencialmente menor do que nomes como Anakin Skywalker de Hayden Christensen ou Frank Oz. Yoda.

No entanto, foi confirmado que um personagem anteriormente querido em Ahsoka retornará, o que poderia atrair um público mais popular de Star Wars. O personagem titular apareceu principalmente em programas de animação até o momento, incluindo The Clone Wars e Rebels, embora tenha feito uma breve aparição na 2ª temporada de The Mandalorian.

Ryan Dinsdale é repórter freelancer do IGN. Ele estará falando sobre The Witcher o dia todo.