World of Warcraft em 2024 – O Caminho a Seguir – World of Warcraft – Notícias da Blizzard

Uau! Foi um ótimo ano para a equipe do WoW. Somos infinitamente gratos à nossa comunidade por estar em nosso mundo enquanto crescemos, mudamos, experimentamos e proporcionamos o máximo de magia e diversão possível!

Nesta época, no ano passado, publiquei nosso primeiro roteiro. Estou muito grato à nossa equipe por ver tudo se tornar real, e muito mais! Sabemos que prometer algo está muito longe de realmente cumprir essa promessa. No entanto, continuamos aprendendo e evoluindo a cada lançamento e anúncio deste ano, e estamos totalmente focados em ouvir vocês, responder a vocês e construir um futuro forte em Azeroth para todos nós.

Listar tudo o que fizemos juntos este ano é enorme: seis Jornada do Dragão Atualizações de conteúdo, atualizações de conteúdo de Wrath, o retorno da masmorra de raid Icecrown Citadel, Hardcore clássico Lançamento, BlizzCon 2023, uma corrida incrível para o número um do mundo Jornada do Dragão Terceira temporada e mais recentemente Temporada clássica de descoberta! Este ano foi inesquecível e queremos manter o ritmo!

Agora é hora de compartilhar um olhar para 2024!

No hadith Mundo de Warcraftvocê verá três atualizações de conteúdo adicionais para Jornada do Dragão Chegada antes World of Warcraft: A Guerra Interior Lançamentos no próximo ano. Nessas atualizações, encerraremos a história desta expansão e lançaremos as bases para a próxima. Jornada do Dragão A 4ª temporada revisitará as masmorras e ataques do Dragonflight, junto com conteúdo externo, apresentando recompensas atualizadas e algumas novas mudanças. Depois, na primavera/verão, pediremos seu feedback quando A guerra está dentro Testes de expansão alfa e beta baixos. Continuaremos postando detalhes, datas e mais novidades à medida que nos aproximamos das atualizações de conteúdo, assim como este ano! Bem, pelo menos a maioria deles (teremos algumas surpresas reservadas também!). A atualização de conteúdo Sementes de Renovação chegará em janeiro próximo, e no momento estamos monitorando seus comentários nas Áreas de Teste Públicas (PTR) para esta atualização.

em Uau clássicoTemos atualizações chegando Hardcore clássico Com suporte para “Self Found” em fevereiro como uma nova forma de desafiar jogadores e adicionar mais hardcore ao seu time Hardcore. Loktar Ogar! Teremos também mais fases para lançar em Temporada de descobertas No próximo ano, enquanto a aventura continua. E claro, Desastre clássico Está chegando no primeiro semestre do próximo ano!

Continuamos comprometidos em fornecer conteúdo em todos os seus sabores Mundo de Warcraft Então, não importa como você jogue, você não precisará ir muito longe para saber que há algo logo ali na esquina!

Acima de tudo, somos gratos pela bênção do trabalho Mundo de Warcraft Com você e abrace o tempo da evolução. De todos nós da equipe WoW, por favor, tenham um feriado feliz e saudável e um Ano Novo tranquilo.

Estamos empenhados em continuar esta jornada incrível ao lado de todos vocês.

Holly Longdale

Produtor executivo