Dow Jones cai conforme a decisão do Fed se aproxima; Tesla Eyes Stocks recordes de alta

O Dow Jones Industrial Average caiu 125 pontos antes da decisão do Federal Reserve na quarta-feira. As ações da Tesla reverteram em baixa depois de negociar perto de altas recordes.







Entre o Líderes Dow JonesE Uma maçã (AAPL) subiu 0,3% enquanto Microsoft (MSFT) perdeu 0,4% em Mercado de ações hoje. Expresso americano (AXP), NS. NS. Morgan Chase (JPM) E nike (a partir de) Contato próximo ao comércio Novos pontos de compra.

Tesla (TSLA) caiu 0,5% na quarta-feira, ameaçando aumentar o recuo de terça-feira de 3%.

Entre as principais ações para comprar e assistir, Esportes + Academia ao ar livre (ASO), Adobe (ADBE), o alfabeto (O Google) E Goldman Sachs (p) em ou perto de novas áreas de compra.

Microsoft e Tesla IBD Leaderboard Lojas. o alfabeto é IBD SwingTrader Contas de dinheiro. Goldman apareceu esta semana Estoque perto da história da zona de compra e foi Estoque de terça-feira do IBD.

Dow Jones Hoje: Decisão do Fed

No início da quarta-feira, a Dow Jones Industrial Average caía 0,2%. O S&P 500 estava sendo negociado 0,1% mais baixo, enquanto o Nasdaq de tecnologia subia 0,2% ao meio-dia.

Visão geral do mercado de ações dos EUA hoje índice Código preço perda de lucro % mudança Dow Jones (0DJIA) 35962,71 -89,92 -0,25 Standard & Poor’s 500 (0S e P5) 4625,09 -5,56 -0,12 Nasdaq (0NDQC ) 15654,48 +4,88 +0,03 Contato 2000 (etc.) 236,89 +2.44 +1,04 defeito 50 (cinquenta) 50,55 -0,34 -0,67 Última atualização: 10:28 AM ET 11/03/2021

entre troca de dinheiro circulandoInnovator IBD 50 (cinquenta) perdeu 0,8% na quarta-feira. Nasdaq 100 Invesco QQQ Trust Tracker (QQQ) subiu 0,1%. e o SPDR S&P 500 ETF (espião) diminuiu 0,2%.

O Federal Reserve divulgará sua declaração de política às 14h (horário do leste dos EUA) na quarta-feira. O banco central é Espera-se que anuncie Eles começarão a reduzir gradativamente o programa de compra de títulos. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, segue uma entrevista coletiva às 14h30, horário do leste dos EUA.

Enquanto isso, os dados da folha de pagamento da ADP mostraram que os empregadores privados não agrícolas adicionaram 571.000 trabalhadores em outubro, melhor do que Previsão do Econoday Para adicionar 400.000 trabalhadores. O relatório de empregos do Departamento de Trabalho é entregue na sexta-feira.

Estratégia de ETF no mercado de ações e como investir

aumento do mercado de ações

A recuperação do mercado de ações ganhou mais fôlego na terça-feira, com o Dow Jones Industrial Average, Nasdaq e S&P 500 atingindo máximos históricos. O índice industrial Dow fechou acima do nível 36.000 pela primeira vez.

Terça, A grande imagem Ele comentou: “O Nasdaq Composite subiu pelo sétimo dia consecutivo e subiu 0,3%, e o S&P 500 subiu 0,4%. Como poderia ser moderado, os ganhos do índice não mostraram desaceleração entre os compradores. Os índices fecharam perto das altas da sessão pelo quarto dia consecutivo. ”

Com o índice Nasdaq em alta e uma quantidade limitada de distribuiçãoOs investidores devem se manter otimistas com a evolução positiva do mercado. Portanto, os investidores devem buscar novas oportunidades de compra para aumentar gradualmente a exposição no mercado. E como sempre, seja disciplinado em suas compras. Não persiga os estoques estendidos e certifique-se de cortar as perdas após os sinais de venda.

Para comentários diários sobre o mercado de ações, certifique-se de verificar o IBD A grande imagem.

As 5 principais ações da Dow Jones para assistir agora

Ações da Dow Jones para comprar e assistir: Amex, JPMorgan, Nike

American Express encerrou terça-feira com cerca de 3% abaixo de 178,90 pontos de compra nos EUA copo com alça, para mim IBD Market Smith Análise gráfica. As ações caíram 0,3% na quarta-feira, caindo ainda mais abaixo da entrada recente.

Enquanto isso, o JPMorgan permanece no topo da zona de compra de 5%, ultrapassando uma entrada de xícara tratada de 163,93, depois de recentemente se recuperar da média móvel de 50 dias. Zona de compra 5% superando 172,13. As ações do JPM caíram 0,5% na quarta-feira. READ Futuros do Índice Dow Jones: Apple e Microsoft lideram onda de ganhos com 7 ações; As ações do Trump DWAC continuarão subindo? O varejista líder, Nike Dow Jones, rastreia a base de troféus com 174,48 pontos de compra. Esteja atento a um identificador potencial para oferecer uma entrada de risco mais ideal. As ações subiram quase 2% na quarta-feira.

Ações para comprar e assistir: Academy, Adobe, Alphabet, Goldman

A Academy Sports + Outdoors atinge 45,53 pips em uma xícara com uma alça, um aumento de mais de 5% no início da negociação. As ações estão em uma faixa de compra de 5%, que chega a 47,81.

IBD Leaderboard A Adobe fabrica um copo com alça que mostra 659,29 pontos de venda. As ações subiram 1,65% ao meio-dia. De acordo com a análise da tabela de classificação, a nova regra é o padrão do terceiro estágio, que é a formação de um estágio posterior. Os padrões de estágio final têm menos vantagens e são mais propensos a falhar do que os padrões de estágio anterior.

IBD SwingTrader As ações da Alphabet estão sendo negociadas logo abaixo de um novo ponto de compra – 2.925,18 entradas em uma base plana – de acordo com IBD Market Smith Análise do gráfico – ganho de quarta-feira de 0,1%. As ações desistiram de entrar durante a queda acentuada de segunda-feira.

o Verificação de estoque IBD Mostra que a seta do alfabeto orgulho de 97 de 99 Classificação de Composto IBD. O rating composto do IBD identifica ações com uma combinação de fortes características fundamentais e técnicas.

O Goldman Sachs voltou a ficar abaixo dos 420,86 pontos de compra em uma base plana, depois que as ações perderam 1,3% na manhã de quarta-feira. A ação mais alta apareceu na Dow Jones esta semana Ações perto da área de compra vertical.

Junte-se aos especialistas do IBD enquanto eles analisam as ações líderes na nova tendência de alta do mercado de ações

Tesla Stock

As ações da Tesla caíram 0,5% na quarta-feira, somando-se à queda de terça-feira em 3%. As ações estão sendo negociadas em altas recordes na segunda-feira.

Na semana passada, as ações da gigante dos carros elétricos subiram acima disso 1 trilhão de dólares Um marco na notícia de que a Tesla fez parceria com a Hertz, uma das maiores locadoras de automóveis do mundo, para fornecer 100.000 veículos até o final de 2022. Esta semana, O CEO Elon Musk tuitou Nenhum contrato foi assinado ainda com a Hertz. como uma resposta, Hertz respondeuEle disse que as entregas já começaram.

As ações foram negociadas em alta de 1.209,75 na segunda-feira. As ações da TSLA subiram acentuadamente acima de 764,55 pontos de compra em um … copo com alça, além das entradas anteriores em 700.10 e 730. Uma entrada alternativa em 900.50 também pode ser selecionada.

Líderes Dow Jones: Apple e Microsoft

Entre os melhores Ações da Dow Jones, O estoque da Apple forma uma nova base de copa com 157,36 pontos de compra, de acordo com IBD Market Smith Análise gráfica. As ações subiram 0,3% na quarta-feira, um ritmo que se somou à alta de 0,7% de terça-feira. A fraqueza atual parece estar rastreando o identificador potencial, que deve apresentar um ponto de compra inferior em 153,27.

A gigante do software Microsoft caiu 0,4% na quarta-feira, depois do aumento de 1,1% na terça-feira. Em 18 de outubro, a Microsoft superou um base plana305,94 pontos de compra. A zona de compra de 5% está em 321,24, então o estoque agora está estendido. Os estoques estão em níveis recordes.

