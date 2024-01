Qual é o enredo do logotipo do NFL Super Bowl? –NBC Chicago

Pessoas em todo o país acreditam que o jogo em Las Vegas é fraudado e não estamos falando de caça-níqueis ou cartas.

Uma conspiração popular postula que o logotipo do Super Bowl nos últimos anos previu quais times competiriam na competição.

depois Um colar de logotipos pré-fabricados do Super Bowl, a NFL trouxe a cor de volta ao design para a temporada de 2021 com o Super Bowl LVI. O logotipo apresenta as cores quentes vermelho, laranja e amarelo para o jogo no SoFi Stadium em Inglewood, Califórnia, vestindo calças amarelas da cidade natal. Rams de Los Angeles Ele venceu o Cincinnati Bengals em laranja e preto pelo título.

No ano seguinte, a NFL lançou um logotipo colorido com tema desértico para o Super Bowl LVII em Glendale, Arizona. Filadélfia Eagles Verde estava entre as cores do logotipo, e os Chiefs acabaram derrotando os Eagles para conquistar seu segundo título do Super Bowl em quatro temporadas.

Um dia depois de os Chiefs erguerem o Troféu Lombardi, o N.F.L Logotipo do Super Bowl LVIII revelado. Todo o design está sendo implementado em Las Vegas, que receberá o jogo pela primeira vez em sua história em 11 de fevereiro de 2024.

O logotipo roxo e vermelho destaca as luzes brilhantes da cidade – e as cores dos dois melhores times da temporada regular de 2023.

Baltimore Ravens e São Francisco 49ers Eles poderiam muito bem se enfrentar no Allegiant Stadium no próximo mês. As equipes conquistaram o primeiro lugar em suas respectivas conferências e estarão em casa no domingo, durante os jogos do campeonato da conferência.

deveria para Os Crows venceram os Chiefs E a Os 49ers venceram o Detroit Lionsmarcará não apenas uma revanche do Super Bowl XLVII, mas também o terceiro ano consecutivo em que as cores dos times do Super Bowl estarão presentes no logotipo do Super Bowl.

Dois é uma coincidência, três é um padrão. Se os favoritos nos jogos do campeonato da conferência de domingo cuidarem dos negócios em seus estádios, a intriga aumentará ainda mais.