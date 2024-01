O atacante dos Brewers, Rhys Hoskins, está finalizando um contrato de dois anos

Os Brewers e um agente livre na primeira base Rhys Hoskins Eles estão finalizando uma garantia de US$ 34 milhões por dois anos que permitirá que ele opte por sair no próximo inverno, de acordo com Jeff Passan da ESPN (Ligação X). Ele é cliente do Boras.

Hoskins assina um contrato de travesseiro modificado depois de perder toda a temporada de 2023. No final do treinamento de primavera, ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo enquanto se retirava para o campo externo para usar um helicóptero. Embora ele tenha conseguido praticar rebatidas no final da temporada, ele nunca mais voltou ao elenco. Filadélfia sugeriu que Hoskins poderia ter sido retirado da lista de lesionados se tivesse avançado para a World Series.

Com o Phils aparecendo a um jogo do Fall Classic, um ACL rompido marcou um final infeliz para um mandato produtivo no Citizens Bank Park. Hoskins parecia um provável candidato a uma candidatura qualificada no início da temporada. Os Phils optaram contra o QO, anunciando que estavam mudando Bryce Harper Para a primeira base permanentemente. Isso deixou claro que Hoskins estava indo para outro lugar depois de quase uma década na organização.

Os Phillies o selecionaram inicialmente na quinta rodada do draft de 2014. Apesar de seu modesto estoque de draft, ele começou a correr no futebol profissional. Ele registrou números enormes nas ligas menores, abrindo caminho para as ligas principais na segunda metade da campanha de 2017.

Essa excelente produção na fazenda foi um prenúncio de números fortes contra os arremessos da MLB. Hoskins atingiu um clipe de 0,259/0,396/0,618 com 18 home runs em seus primeiros 50 jogos. Embora não tenha mantido esse ritmo nas temporadas seguintes, ele foi uma presença consistente no meio da escalação na Filadélfia.

Hoskins acertou entre 27 e 34 home runs em suas quatro temporadas completas entre 2018-22. Ele estava em um ritmo semelhante na temporada mais curta, acertando 10 bolas longas em 41 jogos. Ele combinou isso com uma taxa de caminhada acima de 10% todos os anos de sua carreira. Essa força e paciência dão a ele um campo ofensivo sólido, mesmo que ele não tenha rebatido acima de 0,250 em nenhuma temporada desde seu ano de estreia.

Desde 2018, Hoskins postou uma linha de rebatidas de 0,241/0,350/0,483. Ele rebateu em quase um quarto de suas aparições. Isso está um pouco acima da média da liga, mas não é incomum, especialmente para um jogador que bate tão forte. Hoskins destruiu o arremesso para canhotos com um clipe de 0,250/0,399/0,522 em sua carreira. Sua linha de corte de 0,240/0,336/0,482 contra seus braços com a mesma mão não é impressionante, mas permanece solidamente acima da média.

O crime tem arquivo público. Hoskins não oferece muito como entrada. Ele foi classificado como um defensor ligeiramente abaixo da média ao longo de sua carreira. É improvável que sua defesa melhore, já que ele está na casa dos 30 anos e está recuperando de uma grave lesão no joelho.

Isso é bom para os Brewers, que precisavam de uma atualização ofensiva. Milwaukee ficou em 17º lugar em corridas marcadas na temporada passada, um número abaixo da média para um time que joga seus jogos em casa no American Family Field, amigo do rebatedor. Pela medida wRC+, que ajusta para parque, Milwaukee ficou em 24º lugar na produção total de rebatidas. Este foi o pior de qualquer time de playoff.

A primeira regra era particularmente problemática. Milwaukee recebeu uma exibição sombria de 0,231/0,292/0,389 na primeira posição de bastão. Isso fez com que a Brew Crew não enviasse propostas Rudy Tellez. Milwaukee obteve Carlos Santana No prazo final para estabilizar a primeira base para o período prolongado. Os Brewers mantiveram contato com Santana neste inverno, mas aproveitarão a oportunidade para obter uma atualização mais significativa na escalação.

O contrato corresponde às expectativas da MLBTR de dois anos e US$ 36 milhões. Algumas metas prioritárias de recuperação receberam cancelamentos de garantia de dois anos nas últimas temporadas. Isso é atraente para um jogador, pois oferece mais segurança do que ele teria em um contrato direto de um ano, ao mesmo tempo que lhe permite retornar à agência gratuita após uma temporada.

O acordo de Hoskins é quase idêntico ao pacto de dois anos e US$ 36 milhões que Michael Conforto Ele assinou com os Giants no inverno passado, depois de perder a temporada de reabilitação de 22 devido a uma cirurgia no ombro. Os jogadores adoram Josh Bell (2 anos, US$ 33 milhões) e Lucas Giolito (2 anos, US$ 38,5 milhões) assinaram acordos semelhantes após um final terrível em suas temporadas de pódio. Esta estrutura de contrato não é alcançável para todos os candidatos à recuperação, mas é uma estrutura que agentes livres de maior capitalização como eles são cada vez mais capazes de garantir.

A estrutura salarial específica não é informada. Se o acordo garantir a Hoskins US$ 17 milhões por temporada, elevaria as projeções salariais de Milwaukee para cerca de US$ 122 milhões, conforme calculado por Listar recursos. Isso é um pouco maior do que a marca do dia de abertura do ano passado, de US$ 119 milhões. A folha de pagamento de Milwaukee permanece administrável mesmo com Hoskins a bordo Corbin Queimaduras E William Adams (Cada um dos quais ganhará mais de US$ 12 milhões em suas temporadas finais de arbitragem) está nos livros.

Se Hoskins continuar de onde parou antes da lesão, ele provavelmente se juntará a Burns e Adams no mercado de agente livre do próximo ano. Tal como acontece com Burns e Adams, Hoskins seria um candidato à oferta qualificada se exercesse sua opção de exclusão. Ele continua elegível para um QO já que a Filadélfia decidiu recusar a oferta neste inverno. Milwaukee não precisa desistir de nenhuma escolha no draft para adicioná-lo.

Casa Alonso, Paulo Goldschmidt E Christian Walker Todos poderiam se juntar a Hoskins em uma aula interessante de primeira base no próximo inverno. As opções restantes para equipes esse Fora de temporada não é forte. Além do outfielder/primeira base Cody Bellingeros melhores jogadores da primeira base permanecem sem contrato Cinto BrandãoSantana, Garrett Cooper E Foto de alegria.

Foto cortesia do USA Today Sports.