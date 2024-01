Giants contratam Brian Callahan como próximo técnico após 5 anos como coordenador ofensivo do Bengals: Fonte

Escrito por Joe Rexrode, Paul Dehner Jr. e Mark Beaulieu

Os Tennessee Titans estão finalizando um acordo para contratar Brian Callahan como seu próximo treinador, disse uma fonte da equipe O atleta. Callahan se junta aos Giants depois de passar os últimos cinco anos como coordenador ofensivo do Cincinnati Bengals.

Callahan estava em Nashville para uma segunda entrevista na segunda-feira, e os Giants, que o consideravam seu principal alvo técnico, fizeram questão de trabalhar para chegar a um acordo antes de sua partida.

Callahan se juntou a Zac Taylor em Cincinnati e ajudou a reconstruir o Bengals de um time que morava no porão para um que teve três temporadas consecutivas de vitórias e alcançou o Super Bowl LVI.

O cargo dos Titãs ficou vago depois que Mike Vrabel foi demitido em 9 de janeiro, após seis temporadas no time. Vrabel teve um recorde de 42-24 em sua gestão, mas o time caiu para 6-11 em 2023.

O que o Tennessee está ganhando em Callahan?

Callahan vem com o pedigree de um guru ofensivo e de zagueiro. Ele passou a vida em torno do jogo e cresceu à sombra de seu pai, o ex-técnico da NFL Bill Callahan, mas na verdade cresceu à sombra de Peyton Manning. Como assistente ofensivo júnior em Denver, ele realmente aprendeu a compreender a posição no mais alto nível. Ele passou a trabalhar com Matthew Stafford, Derek Carr e, eventualmente, também preparou Joe Burrow. Mas o que diferenciará Callahan são as lições que ele ajudou a instalar e viu florescer na construção da cultura que transformou a franquia Bengals.

Ele tem sido o braço direito de Taylor em todas as decisões tomadas nos últimos cinco anos no crescimento de Cincinnati, desde eliminações até jogos consecutivos do Campeonato AFC. Ele assumiu o controle total da formação do ataque que floresceu em torno de Boro. Ele traz o estilo oposto para Vrabel de várias maneiras, pois se inclina para uma abordagem mais leve e amigável ao jogador e prefere confiar fortemente no jogo de passes. Sua abordagem em relação a Taylor não era rígida, porém, mudando frequentemente de ano para ano e até mesmo de mês para mês nos últimos anos. – Paul Dehner Jr., escritor beat do Bengals

Os Giants seguiram o caminho certo para Will Levis

Fazia sentido para os Titãs lançar uma rede ampla e não limitar sua busca a treinadores ofensivos, porque nunca se sabe aonde uma entrevista pode levar, mas conseguir uma sempre fez mais sentido. Esta é uma liga obcecada por OC no momento, especialmente quando se trata de alguém com uma ligação Kyle Shanahan / Sean McVay, e Taylor vem dessa árvore – com parte da experiência inicial de Callahan na NFL chegando a Denver sob o comando de um dos primeiros discípulos da Costa Oeste , Gary Kubiak.

Callahan não decidiu as jogadas em Cincinnati, mas claramente trabalhou em estreita colaboração com Burrow e trouxe sucesso para Jake Browning nesta temporada. Ele foi treinador de quarterbacks em passagens anteriores em Oakland e Detroit, e o que Will Levis precisa agora é de um parceiro constante em seu desenvolvimento. Contratar um técnico ofensivo significa que quem lança as bases de tudo o que os Levis fazem não pode ser contratado por outro time. -Joe Rexrode, escritor de batidas dos Titãs

Contratar outra equipe ofensiva importante parece ser um bloqueio agora

Os Titans tiveram uma das piores linhas ofensivas da NFL na temporada passada e, embora se trate mais de pessoal do que de treinamento, há uma necessidade desesperada de um grande treinador de linha ofensiva em Nashville. Faz sentido que Callahan trouxesse seu pai para esse propósito.

Callahan tem sido técnico de linha ofensiva do Cleveland nas últimas quatro temporadas e tem vasta experiência trabalhando nessa posição, além de passagens como técnico principal no Oakland Raiders e Nebraska Cornhuskers. Callahan ajudou a estabelecer as bases sob Barry Alvarez em 1990 para o controle da linha ofensiva em Wisconsin, que continuou por décadas após sua saída. Em termos de coordenador ofensivo, dois nomes óbvios são Carolina Panthers OC Thomas Brown – que foi entrevistado para o cargo de Titãs – e Kentucky Wildcats OC Liam Coen, que treinou Levis em 2021. -Rexrod

(Foto: Dylan Boyle/Getty Images)