A missão BepiColombo voa perto de Mercúrio pela primeira vez

O menor planeta do nosso sistema solar foi capturado na sexta-feira por uma sonda espacial japonesa europeia que fez sua viagem mais próxima ao redor do globo em sua missão de sete anos.

A missão BepiColombo fez seu primeiro vôo de Mercúrio aproximadamente às 19h34 EDT de sexta-feira, passando por 124 milhas (200 quilômetros) da superfície do planeta.

“BepiColombo está agora o mais próximo possível de Mercúrio, pois entrará neste primeiro de seis voos de Mercúrio”, disse a Agência Espacial Europeia (ESA) no Twitter.

Durante o vôo, BepiColombo coleta dados científicos e imagens e os envia de volta para a Terra.

A missão, que é gerida conjuntamente pela Agência Espacial Europeia e Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial , que foi lançado em outubro de 2018. Ele eventualmente fará seis voos no total de Mercúrio antes de entrar em órbita ao redor do planeta em dezembro de 2025.

A missão irá, na verdade, colocar duas sondas em órbita ao redor de Mercúrio: a Mercury Orbiter liderada pela ESA e a Mercury Magnetospheric Orbiter, Mio. As órbitas permanecerão empilhadas em sua configuração atual com a unidade de transporte de Hg até a publicação em 2025.

Assim que a espaçonave Bepicolombo se aproxima de Mercúrio para iniciar uma órbita, a parte do Módulo de Transferência de Mercúrio da espaçonave se separa e os dois orbitadores começam a orbitar o planeta.

Ambas as sondas passarão um ano coletando dados para ajudar os cientistas a entender melhor o misterioso pequeno planeta, como determinar mais sobre os processos que se desenvolvem em sua superfície e seu campo magnético. Esta informação pode revelar a origem e evolução do planeta mais próximo do sol.

Durante o vôo de sexta-feira, a câmera principal da espaçonave estava protegida e incapaz de capturar imagens de alta resolução. Mas duas das três câmeras de monitoramento da espaçonave irão capturar imagens dos hemisférios norte e sul do planeta após uma aproximação de cerca de 621 milhas (1.000 km).

BepiColombo voará ao lado do lado noturno do planeta, então as imagens conforme você se aproxima não serão capazes de mostrar muitos detalhes.

A equipe da missão espera que as imagens mostrem grandes crateras arqueológicas espalhadas pela superfície de Mercúrio, como a lua. Os pesquisadores podem usar as imagens para mapear a superfície de Mercúrio e aprender mais sobre a composição do planeta.

Alguns instrumentos funcionarão em ambas as órbitas durante o vôo para que possam sentir o primeiro cheiro do campo magnético de Mercúrio, plasma e partículas.

Esta viagem chega bem a tempo no 101º aniversário de nascimento de Giuseppe “Pepe” Colombo, o cientista italiano e engenheiro do homônimo da missão. O trabalho de Colombo ajudou a explicar a rotação de Mercúrio enquanto orbita o sol e permitiu que a espaçonave Mariner 10 da NASA fizesse três voos de Mercúrio em vez de apenas um usando a gravidade auxiliada por Vênus. Ele determinou que o ponto em que a espaçonave voa acima dos planetas poderia realmente ajudar a tornar possível a passagem futura.

A Mariner 10 foi a primeira espaçonave enviada para estudar Mercúrio e completou com sucesso seus três voos em 1974 e 1975. Em seguida, a NASA enviou sua espaçonave Messenger para realizar três voos em Mercúrio em 2008 e 2009, e orbitou o planeta de 2011 a 2015.

Agora, como a segunda e mais complexa missão em órbita de Mercúrio até hoje, BepiColombo assumirá a tarefa de fornecer aos cientistas as melhores informações para desvendar os mistérios do planeta.

“Estamos realmente ansiosos para ver os primeiros resultados das medições feitas perto da superfície de Mercúrio”, disse Johannes Benkoff, cientista do projeto BepiColombo na Agência Espacial Européia, em um comunicado. “Quando comecei a trabalhar como cientista de projeto em BepiColombo em janeiro de 2008, a missão Messenger da NASA fez seu primeiro sobrevôo em Mercúrio. Agora é a nossa vez. É ótimo!”

Por que Mercúrio?

Pouco se sabe sobre a história, superfície ou atmosfera de Mercúrio, que é notoriamente difícil de estudar devido à sua proximidade com o sol. É o menos explorado dos quatro planetas rochosos do sistema solar interno, incluindo Vênus, Terra e Marte. O brilho do Sol atrás de Mercúrio também torna difícil observar o pequeno planeta da Terra.

O BepiColombo terá que liberar continuamente gás xenônio de dois dos quatro motores especialmente projetados para frear permanentemente contra a enorme força gravitacional do sol. Sua distância da Terra também torna difícil o alcance – mais energia é necessária para permitir que BepiColombo “caia” em direção ao planeta do que é necessário para enviar missões a Plutão.

Um escudo térmico e isolamento de titânio também foram aplicados à espaçonave para protegê-la do calor extremo de até 662 ° F (350 ° C).

Instrumentos nas órbitas examinarão o gelo dentro das crateras polares do planeta, porque eles contêm um campo magnético e a natureza das “cavidades” na superfície do planeta.

Mercúrio é cheio de mistério para um planeta tão pequeno, um pouco maior que a nossa lua. O que os cientistas sabem é que durante o dia, as temperaturas podem chegar a até 800 graus Fahrenheit (430 graus Celsius), mas a fina atmosfera do planeta significa que pode cair para menos 290 graus Fahrenheit (menos 180 graus Celsius) à noite.

Embora Mercúrio seja o planeta mais próximo do Sol, a cerca de 36 milhões de milhas (58 milhões de quilômetros) de nossa estrela em média, o planeta mais quente do nosso sistema solar é Vênus porque tem uma atmosfera densa. Mas Mercúrio é certamente o mais rápido dos planetas, completando uma órbita ao redor do Sol a cada 88 dias – razão pela qual recebeu o nome do mensageiro de asas velozes dos deuses romanos.

Se pudéssemos estar na superfície de Mercúrio, o sol pareceria três vezes maior do que aparece na Terra, e a luz do sol ficaria cega porque é sete vezes mais brilhante.

A rotação incomum de Mercúrio e a órbita elíptica ao redor do Sol significam que nossa estrela parece nascer, se pôr e nascer novamente em algumas partes do planeta, e um fenômeno semelhante ocorre ao pôr do sol.