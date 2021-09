A data de lançamento do iOS 15 foi hoje: tudo o que você precisa saber antes de atualizar seu iPhone

Apple / captura de tela de Sarah Tew / CNET



O iOS 15 da Apple chegou. Depois da maçã evento do iPhone 13 Na semana passada, o gigante da tecnologia revelou isso iOS 15 estará disponível para download gratuito em geral Segunda-feira, junto iPad 15. Neste evento, também vimos Quatro modelos de iPhone 13E Novos iPads e a Apple Watch Series 7 Tudo pela primeira vez.

Não deve ser confundido com Lançamento do iOS 14.8 da semana passada, que abordou um problema de segurança, o iOS 15 traz novos recursos para várias gerações de iPhone.

Vimos pela primeira vez a atualização do iOS 15 da Apple na máquina virtual da empresa Conferência Mundial de Desenvolvedores Em junho, ele é seguido por um beta do desenvolvedor e, em seguida, um beta público. (Aqui Como fazer o download do iOS 15 agora, Por que Você pode querer esperar para fazer o download do iOS 15, E Como verificar se o seu telefone pode executar iOS 15.)



Embora tenhamos visto muitos novos recursos chegando nesta primavera e verão com iOS 14.5 e iOS 14.6 E iOS 14.7, incluindo a capacidade de Desbloqueie seu iPhone Usando o Face ID enquanto usa a máscara, Impedir que os aplicativos rastreiem você para fins publicitários e Escolha entre quatro vozes para SiriiOS 15 adiciona mais. Os novos recursos do iOS 15 incluem a capacidade de Inicie chamadas FaceTime com usuários AndroidE Mais fácil de compartilhar no iMessage E Melhores direções em mapas. Continue lendo para descobrir tudo o que aprendemos sobre o iOS 15 até agora, incluindo quando ele será lançado em geral, como fazer o download e alguns dos maiores novos recursos.

Data de lançamento do iOS 15: 20 de setembro

A Apple revelou inicialmente o iOS 15 em sua conferência anual de desenvolvedores em 7 de junho, como de costume. O novo sistema operacional foi disponibilizado inicialmente aos desenvolvedores para teste e tornou-se disponível para download como uma versão beta pública em 30 de junho.

No evento do iPhone 13 em 14 de setembro, a Apple anunciou que o iOS 15 estará disponível para download gratuito geralmente em 20 de setembro.

Isso segue o padrão usual de lançamento do iOS da Apple, com o software geralmente chegando dentro de uma semana do evento de lançamento do iPhone.

E se você tem o mesmo iPhone desde 2015 ou mais tarde, provavelmente estará qualificado para receber o iOS 15. Da Apple iOS 15 está disponível no iPhone 6S E cada iPhone e muito mais.

Novos recursos do iOS 15



Uma maçã



Aqui estão alguns dos principais novos recursos que vêm com o iOS 15, que foram revelados na WWDC 2021. (Aqui está uma visão geral de Todos os novos recursos do iOS 15.)

Atualizações FaceTime: Áudio Espacial, Suporte para Android e Windows

FaceTime será apresentado som espacial Para fazer as vozes das pessoas soarem como se estivessem vindo de sua localização na tela, fazendo com que seus bate-papos por vídeo pareçam naturais e realistas. O FaceTime também começará a ficar parecido com o Zoom, permitindo que você veja todos os participantes na visualização da rede, agende chamadas e compartilhe links para chamadas que podem ser acessadas através do navegador Em dispositivos Google Android e Microsoft Windows.

Recursos de compartilhamento do iMessage

iOS 15 adiciona alguns Novos recursos de compartilhamento do iMessage Para fotos, artigos de notícias e listas de reprodução. Quando um amigo lhe envia várias fotos via iMessage, elas aparecem em uma colagem dinâmica que permite a você rolar ou tocar nelas para ver toda a coleção em seu aplicativo Fotos. Se quiser acessar as mesmas fotos posteriormente, você as encontrará armazenadas na nova pasta Compartilhado com Você, bem como combinadas com suas fotos e memórias em destaque. Você também encontrará artigos de notícias e listas de reprodução compartilhadas com o iMessage nas novas guias Compartilhado com Você no aplicativo Notícias e Apple Music.

Atualização do Apple Maps: dados 3D da rua, rotas a pé AR e avisos meteorológicos

Apple Maps está recebendo uma atualização Com mais dados de elevação, cores de estradas, instruções de direção, adesivos ricos, pontos de referência 3D e um modo noturno aprimorado. Para o transporte público, você também pode fixar estações de transporte público próximas e informações sobre as estações no seu iPhone e Apple Watch, e receber atualizações e notificações automáticas conforme você dirige e se aproxima de sua parada. Ao viajar a pé, o novo recurso de realidade aumentada permite que você escaneie edifícios próximos na área usando a câmera do iPhone para apontar sua localização exata para obter direções de caminhada mais precisas, que também são renderizadas em realidade aumentada.

Os mapas também podem analisar avisos meteorológicos em rotas sugeridas no iOS 15. Redditor Chris, que descobriu a atualização no iOS 15 beta 3, diz que o Maps avisa se houver inundações em sua viagem e sugere maneiras alternativas de evitar o clima severo. Embora outros tipos de alertas meteorológicos não tenham sido mencionados na postagem de ChrisSDreiling, será interessante ver se mais avisos meteorológicos serão adicionados antes do lançamento público do iOS 15.

Selfies de reconhecimento facial para validar cartões de identificação digital na carteira

em um WWDC A Apple anunciou nesta primavera que irá adicionar suporte de ID ao aplicativo Wallet no iOS 15, permitindo que você carregue cópias digitais de carteiras de identidade do governo, como Sua carteira de motorista no seu iPhone. O recurso de ID não está na versão inicial do iOS 15 e ainda não está claro como exatamente funcionará. (Eu também vou Apenas para usuários dos EUA.) de acordo com Código Revelar 9to5Mac No iOS 15 beta 4 para desenvolvedores, a Apple pode usar selfies de reconhecimento facial para validar seus cartões de identificação digital ao adicioná-los à carteira. algum aplicativos bancários Já use este recurso de verificação de fotos para autenticar os usuários quando eles fizerem login com novos dispositivos.

Como você baixa o iOS 15?

Agora que o iOS 15 já está disponível, você provavelmente recebeu uma notificação da Apple informando que pode atualizar. Ou você pode fazer isso manualmente, indo para App de configurações > em geral > atualização do sistema E na seção Também disponível, toque em Atualize para iOS 15.

Se você já instalou o iOS 15 beta em seu telefone, você pode Desinstale-o antes de baixar a versão final do sistema operacional. Aqui está porque você quer Espere antes de instalar a versão completa do iOS 15.

Para mais, aqui Tudo que você precisa saber sobre o iPhone 13. Você também pode dar uma olhada em Novos recursos fantásticos do WatchOS 8E Melhores coisas sobre o macOS Monterey e certifique-se Se o seu computador for compatível com o novo macOS.