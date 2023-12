Putin faz uma rara visita aos Emirados Árabes Unidos e à Arábia Saudita para discutir relações

MOSCOVO, RÚSSIA – 9 DE SETEMBRO: (RÚSSIA FORA) O presidente russo, Vladimir Putin, faz um discurso durante o concerto do Dia da Cidade em 9 de setembro de 2023 em Moscou, Rússia. Putin e o prefeito de Moscou, Sobyanin, que deverá ser reeleito esta semana, participaram dos eventos comemorativos. (Foto do Colaborador/Getty Images)

Dubai, Emirados Árabes Unidos – A mídia estatal russa disse que o presidente russo, Vladimir Putin, chegou a Abu Dhabi para “visitas de trabalho” nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita no final do dia.

Estas são as suas primeiras viagens ao Médio Oriente desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Ambos os países são importantes parceiros comerciais da Rússia, permaneceram neutros no conflito ucraniano e recusaram-se a adoptar sanções lideradas pelo Ocidente contra o país devido à invasão da Ucrânia. Putin fez muito poucas viagens para fora das fronteiras da Rússia nos últimos meses, e estas visitas destacam a importância dos estados árabes do Golfo, ricos em petróleo, nas relações internacionais do Kremlin.

Putin está programado para se reunir em Abu Dhabi com o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, e “espera-se que analise a situação atual da cooperação bilateral multifacetada e as perspectivas de expansão adicional das relações, bem como as questões internacionais atuais, com foco na situação em Oriente Médio”, segundo um comunicado do Kremlin.

O líder russo reunir-se-á então com o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman em Riade “para discutir a cooperação bilateral nos domínios comercial, económico e de investimento”, bem como “trocar pontos de vista sobre a agenda regional e internacional”, refere o comunicado.

Estas visitas serão seguidas pela recepção de Putin ao presidente iraniano, Ebrahim Raisi, em Moscou, na quinta-feira. A importância da aliança do Kremlin com o Irão aumentou dramaticamente, à medida que Teerão se tornou um importante parceiro comercial e fornecedor de armas que a Rússia utiliza na Ucrânia.