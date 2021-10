Putin diz que a Rússia precisa acelerar a vacinação contra Covid-19

Dirigindo-se aos legisladores recém-eleitos na Duma Estatal – a câmara baixa do parlamento da Rússia – Putin pediu aos legisladores reunidos no Kremlin que persuadissem o público russo a se vacinar, já que a situação continua se deteriorando em todo o vasto país.

“Vocês sabem que o número de infecções está aumentando em muitas regiões e que os médicos especialistas estão trabalhando em condições difíceis. Todos sabemos muito bem que a vacinação pode nos salvar do vírus e do curso de doenças graves. É necessário escalar o velocidade da vacinação “, disse Putin.

“Peço que você seja mais ativo nesse trabalho, para educar as pessoas e falar na mídia. As pessoas confiam e ouvem seus conselhos e recomendações. É muito importante fazer isso sem um tom de reprimenda gerencial. Devemos trabalhar com persistência e pacientemente com as pessoas e explicar-lhes os benefícios de prevenir esta doença grave. ”

A Rússia ficou para trás em grande parte do mundo no que diz respeito à vacinação de sua população, apesar de ser o primeiro país do mundo a concordar com isso. Vacina contra o coronavírus, Sputnik V , para uso em agosto de 2020.

A diretiva de Putin veio no mesmo dia em que a Rússia registrou 973 mortes nas últimas 24 horas – o maior número de mortes por Covid-19 no país desde o início da pandemia.

A Rússia já registrou mais de 900 mortes por dia durante sete dias consecutivos. No total, a Rússia registrou oficialmente 218.345 mortes por coronavírus, de acordo com a força-tarefa do coronavírus do país – o maior número de mortes na Europa.

O verdadeiro número de mortes pode ser maior devido à forma como a Rússia classifica as mortes por coronavírus. A agência de estatísticas russa Rosstat registra mortes relacionadas ao coronavírus, já que o vírus não foi a única ou a principal causa de morte, mas a força-tarefa russa contra o coronavírus não inclui essas mortes no número oficial de mortes.

A vice-primeira-ministra Tatiana Golikova, responsável pela resposta ao coronavírus no país, disse em uma reunião governamental televisionada na sexta-feira que 47,8 milhões de russos receberam a primeira dose e apenas 42,4 milhões receberam a vacinação completa em um país de cerca de 146 milhões. .

Uma pesquisa recente conduzida pelo pesquisador independente Levada-Center mostrou que 52% dos russos não estão prontos para serem vacinados contra o coronavírus com vacinas fabricadas na Rússia. A Rússia ainda não aprovou nenhuma vacina estrangeira para o coronavírus, e apenas vacinas russas estão disponíveis em todo o país.

A relutância em vacinar reflete uma desconfiança mais ampla da instituição, Alexandra Arkyipova, antropóloga social e pesquisadora da Universidade Ranipa em Moscou, disse à CNN.

Ela também disse que os russos tendem a confiar em médicos que conhecem pessoalmente, em vez de em instituições médicas governamentais.

O chefe da organização de saúde pública russa Rospotrebnadzor, Anna Popova, disse na terça-feira que 38 regiões russas introduziram requisitos de vacinas obrigatórias para alguns cidadãos e trabalhadores em cargos públicos.

O Kremlin expressou frustração com as baixas taxas de vacinação do país com o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, dizendo na segunda-feira que “a epidemia não está indo embora, está voltando em novas ondas … A única coisa que salva vidas é o golpe de nocaute”.

Peskov enfatizou que o governo aproveita todas as oportunidades para apelar aos russos para a vacinação, até mesmo instando a mídia a “repetir isso cem vezes por dia”.

A mídia estatal russa tem se tornado cada vez mais crítica em relação às pessoas que não desejam ou relutam em ser vacinadas. No início deste mês, Dmitry Kiselyov, um locutor russo de alto escalão na televisão estatal, disse aos telespectadores que, apesar dos registros recentes de números de mortes e taxas de infecção, “os cidadãos, em sua maioria, não se importam com eles próprios ou com os outros”.