Chanceleres muçulmanos apelam pelos direitos das mulheres ao Talibã | Afeganistão

Os ministros das Relações Exteriores de muitos países de maioria muçulmana planejam ir a Cabul em parte para instá-los Talibã Reconheça que excluir mulheres e meninas da educação é uma perversão da fé islâmica.

A proposta tem o apoio de diplomatas ocidentais, que percebem que seus apelos por valores universais serão menos atraentes com o Taleban do que se a demanda viesse de líderes de países predominantemente muçulmanos.

O Taleban privou meninas De ir para a escola Desde que assumiram o poder em meados de agosto, o que levou a uma série de razões para fazê-lo, às vezes propondo uma proibição temporária.

Os dois chanceleres com maior probabilidade de ir a Cabul são o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, e seu homólogo indonésio, Retno Marsudi, indiscutivelmente o principal diplomata muçulmano do mundo.

Estamos acompanhando a situação Afeganistão Cuidadosamente. “Estamos planejando ir a Cabul com alguns outros chanceleres no próximo período”, disse Cavusoglu em uma entrevista coletiva com Marsudi.

Cavusoglu disse que discutiu o plano com Marsudi durante a reunião à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Alguns outros ministros amigáveis ​​”adoraram a idéia”, disse Cavusoglu, acrescentando: “Faremos planos para isso nos próximos dias”. A visita também será uma tentativa de delinear as condições para melhorar o apoio humanitário ao Afeganistão.

Em uma conferência especial do G20 sobre o Afeganistão na terça-feira, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan propôs a criação de uma força-tarefa permanente do G-20 para lidar com a crise humanitária e conduzir o Taleban a um sistema de governança mais inclusivo. Turquia Ele vinha lutando por influência no Afeganistão há meses, mas sua proposta de supervisionar o Aeroporto Internacional de Cabul acabou falhando devido à falta de garantias de segurança do Taleban.

A Indonésia é o país muçulmano mais populoso do mundo e, antes que o Talibã tomasse o poder, a organização reformista sunita indonésia Nahdlatul Ulama estabeleceu uma rede cobrindo 22 das 34 províncias do Afeganistão. Os políticos indonésios também estiveram envolvidos em negociações de reconciliação com o Taleban durante grande parte da última década, para promover um Islã mais moderado.

Na Indonésia, o Ministério de Assuntos Religiosos, junto com as duas principais organizações muçulmanas do país, Nahdlatul Ulama e a Fundação Muhammadiyah Educacional e de Caridade Social, estabeleceram uma rede nacional de mulheres educadas em escolas religiosas. Independentemente das diferenças ideológicas, os dois grupos historicamente acolhem estudantes do sexo feminino em escolas religiosas.

Embora haja controvérsias sobre sua qualidade, as escolas religiosas indonésias alcançaram a paridade de gênero nas matrículas escolares. Também há mais meninas do que meninos na escola secundária.

O Taleban inventou uma variedade de desculpas para não permitir que as meninas voltassem ao ensino médio, mas, em última análise, seu rótulo religioso conservador impede as mulheres de trabalhar ou estudar.

Um diplomata que defendia a intervenção de líderes muçulmanos disse: “A ideia é que figuras como Marsudi vão e apontam: ‘Você diz que as mulheres não podem e elas têm que ficar em casa, e aqui estou eu o ministro das Relações Exteriores da Indonésia . ‘Não será uma palestra, mas será um modelo poderoso. ”

Karim KhanO recém-nomeado promotor do Tribunal Criminal Internacional, falando no Fórum de Segurança Global em Doha, também exortou o Taleban a perceber que está perseguindo uma forma extremamente dura de Islã.

Muslim Khan disse: “O Santo Profeta do Islã disse muito claramente que aquele que criar suas filhas irá para o céu (paraíso). Ele disse aos muçulmanos para aprenderem com Aisha. Esta é a religião do Islã que é completamente incompatível com aqueles que dizem que as mulheres não devem ser educadas, que visam ou perseguem as mulheres por nenhum outro motivo além de seu gênero. O nobre Alcorão diz que os homens se vestem para mulheres e as mulheres se vestem para homens.