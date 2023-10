Punt de Phils, cotovelo de Bryce Harper e mais – NBC Sports Philadelphia

Ao vencer o Braves em quatro jogos em vez de cinco, os Phillies se posicionaram melhor para o NLCS do que para o NLDS.

Eles terão seu craque, Zach Wheeler, em alta para o primeiro jogo, após dois dias de descanso extra.

Aaron Nola iniciará o Jogo 2 com um dia de descanso extra.

O goleiro Suarez se alinha para a terceira partida depois de mais dois dias de descanso.

Então, os Phillies precisarão de um titular número 4 pela primeira vez na temporada de 2023. Eles listaram Taijuan Walker e Christopher Sanchez nas rodadas de wild card e nas rodadas divisionais, mas não usaram nenhum dos arremessadores.

Walker não joga desde 30 de setembro no Citi Field. Sanchez lançou aliviado naquele dia, mas não joga desde 24 de setembro. Quando alguém começa no NLCS, já se passaram três semanas desde a última saída.

“Tínhamos algo pronto para (eles) hoje, mas não poderemos entrar em campo, então teremos que fazer algo mais curto amanhã”, disse o técnico Rob Thompson no sábado, antes do treino opcional do time.

NLCS é melhor de 7. O Phils poderia usar Wheeler nos jogos 1 e 5. Eles podem usar Nola nos jogos 2 e 6. Eles poderiam usar Suarez nos jogos 3 e 7, e todos da equipe, exceto o titular no jogo 6, provavelmente estariam disponíveis para essa vitória teórica. Jogo.

Os Diamondbacks usarão seu ás, Zac Gallen, no Jogo 1 e poderão usá-lo da mesma forma que os Phillies usam Wheeler. Merrill Kelly iniciará o jogo 2 e pode ser usado da mesma forma que os Phils usam Nola.

A equipe de arremessadores do Arizona fora desses dois é seu ponto fraco. Os D-backs usaram o novato Brandon Pfaadt no jogo 1 da Wild Card Series e ele desistiu de três corridas em sete rebatidas em duas entradas. Pfaadt teve um ERA de 5,72 na temporada regular e acertou 0,282 com um OPS de 0,862. Ele foi ainda melhor no NLDS contra os Dodgers, lançando 4⅓ entradas sem gols.

Os Phillies terão vantagem no arremesso com Suarez contra Pvadt, se esse for realmente o confronto.

“Nossos três primeiros, vou colocá-los contra todos, para falar a verdade, especialmente agora”, disse Thompson no sábado. “Eu me sinto muito bem com o Ranger jogando contra qualquer um.”

Nem Walker nem Sanchez enfrentaram os Diamondbacks na temporada regular. Thompson não disse qual arremessador começaria no NLCS. Qualquer um deles provavelmente terá uma rédea curta. Sanchez postou um ERA de 3,44 em 99⅓ entradas nas majors nesta temporada e teve seu melhor setembro, eliminando 10 em duas de suas últimas três partidas contra o Braves e o Mets.

Walker fez 15-6 com um ERA de 4,38 em 31 partidas, atingindo o recorde de sua carreira de 172⅔ entradas. Ele se encaixa na descrição de um “comedor de entradas”, mas você não precisa comer uma tonelada de entradas nos playoffs ao implantar substitutos de alta alavancagem no início dos jogos. As primeiras entradas foram um grande problema para Walker durante todo o ano – ele permitiu 24 corridas para um ERA de 7,04. Ele não permitiu mais do que 15 corridas em qualquer outro quadro. Qual será o papel de três semanas de descanso?

Depois de Pfaadt, o Arizona realmente não tem um titular número 4 e pode acabar usando a abertura no bullpen.

Os rebatedores mais perigosos dos D-backs são o canhoto Corbin Carroll, os destros Christian Walker, Lourdes Gurriel Jr. e o rebatedor Ketil Marte. Seu apanhador, Gabriel Moreno, marcou três gols em cinco jogos dos playoffs.

“Toda a equipe deles, durante a série Dodgers, foi ótima. Temos que perceber isso”, disse Thompson.

Os Diamondbacks adoram correr e usar seu atletismo. Carroll roubou 54 bases em 59 tentativas. O outfielder Jake McCarthy, um rebatedor de nove buracos contra destros, roubou 26. Até Walker acertou 11 de 11.

“Não precisei ler os relatórios para saber que eles eram realmente atléticos e tinham muita velocidade”, disse Thompson. “Eles jogam uma ótima defesa, cobrem muito terreno, correm, e quando você pensa que eles terminaram de correr, eles correm um pouco mais. Eles têm rebatidas sólidas no meio da escalação e boas arremesso. Este é um clube muito bom. “Não é por acaso que eles ficaram em primeiro lugar no Ocidente.”

Os Phillies lidaram bem com seu jogo de corrida em ambas as séries de playoffs, melhor que seus oponentes. Parte disso foi JT Realmuto com suas trocas rápidas e lances difíceis. Alguns deles eram uma equipe de arremessadores dos Phillies que simplesmente limitava os jogadores principais.

Uma grande parte disso é que seus arremessadores chegam mais rápido ao prato. Nola incorporou a etapa de deslizamento no mês passado e não apenas ajudou a controlar os ladrões de base, mas também atrapalhou o tempo dos rebatedores. Ele sentiu durante anos que o deslizamento afetou negativamente suas coisas, mas esse não é o caso agora. O mais próximo Craig Kimbrel, que liderou os majores em violações do pitch clock em 2023, também tentou acelerar as coisas.

“Sinto-me bem com isso agora. Se você tivesse me feito essa pergunta há um mês, eu teria obtido uma resposta diferente”, disse Thompson. “Mas nossos rapazes estavam cientes disso e tentaram se apressar para dar uma chance a JT.

“A comissão técnica nos reunimos e conversamos com alguns caras sobre a necessidade de melhorar um pouco. E Aaron certamente fez um trabalho tremendo nisso. Tem sido um esforço consciente de toda a comissão técnica.”

Os Phillies estarão com força total para o Jogo 1 na noite de segunda-feira no Citizens Bank Park. Eles tiveram um susto com Bryce Harper na oitava entrada do argumento decisivo do NLDS, quando o homem da primeira base do Braves, Matt Olson, inadvertidamente acertou o cotovelo que Harper havia reparado cirurgicamente no último Dia de Ação de Graças.

Harper imediatamente agarrou seu braço enquanto o silêncio caía sobre a multidão barulhenta. Mas ele voltou para o nono jogo 10 minutos depois e disse depois que foi apenas uma piada.

“Ele está bem, está pronto para ir”, disse Thompson. “Ele esteve aqui hoje e é bom ir embora.”

Desastre evitado.