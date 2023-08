PSA: Zelda: Tears Of The Kingdom News Channel oferece itens gratuitos no jogo

Depois de outra atualização de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom no início desta semana, a Nintendo publicou uma nova história no canal de notícias Switch sobre o surf de escudo.

Sim, nesta última postagem os jogadores poderão recuperar a armadura e a carruagem do soldado para surfar na terra de Hyrule. Basta seguir estas etapas para recuperar esses itens:

Como recuperar itens do Switch News Channel

1. No menu de alternância principal, selecione o ícone “Notícias”.

2. Role até a notícia de Zelda: Tears of the Kingdom “Shield Surfing: The Fastest Way to Surf”

3. Clique em “Jogar agora” na notícia

4. Inicie o Zelda e carregue o arquivo do jogo

5. “Pegue uma armadura e uma carruagem de soldado”

Aqui está o resumo do Shield Surfing da Nintendo:

Cumprimentos a todos! Quando você pensa em usar um escudo, qual a primeira coisa que vem à sua mente?

Você provavelmente está pensando em “bloquear ataques”, mas seu escudo confiável não precisa ser um pônei de um truque só! Com o escudo retirado, pressione o botão X para pular e depois o botão A para pular no meio dele para proteger o surfista na rampa.

Mas isso não é tudo – combinar um escudo com um buggie lhe dará a diversão de surfar com um escudo, bem como um aumento de velocidade por estar sobre rodas! Há rumores de que você também pode incorporar um ingrediente congelado para um passeio mais suave…

Como mencionado anteriormente, a Nintendo lançou sua última atualização para Tears of the Kingdom no início desta semana, elevando o título para a versão 1.2.1. Você pode ver todos os detalhes do patch na seguinte postagem: