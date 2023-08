A AMD completou a família de GPU Radeon RX 7000 “RDNA 3”, mas está sugerindo uma atualização

A AMD confirmou que a família de GPUs Radeon RX 7000 “RDNA 3” agora está completa e nenhum SKU adicional está planejado, embora possamos ver uma atualização.

Não haverá mais GPUs Radeon RX 7000 “RDNA 3” de acordo com a AMD, mas uma atualização pode estar em jogo

fale enquanto Prévia do evento Radeon Gaming da noite passadaScott Herkelman (vice-presidente sênior da AMD) confirmou que seu portfólio RDNA 3 com a GPU Radeon RX 7000 agora está completo com o lançamento das GPUs Radeon RX 7800 XT e RX 7700 XT. Visando o segmento de jogos de última geração de US$ 499 e US$ 449, os novos cartões serão lançados em 6 de setembro com muitos modelos para escolher.

Com seu lançamento ontem, agora existem seis placas gráficas na família de GPUs Radeon RX 7000. Isso inclui o carro-chefe Radeon RX 7900 XTX a partir de US$ 999, RX 7900 XT por US$ 849, 7900 GRE por US$ 649, 7800 XT por US$ 499, 7700 XT por US$ 449 e RX 7600 por US$ 269. Americano. É importante notar que a AMD não tem concorrência para oferecer no segmento de US$ 299 a US$ 399, e isso deixa uma enorme lacuna, já que esse é geralmente o segmento onde a maioria dos grandes players gasta.

Para a mesma linha, o RX 7900 XTX enfrenta o RTX 4080 com 24 GB de VRAM, o RX 7900 XT enfrenta o RTX 4070 Ti com 20 GB de VRAM, o RX 7900 GRE enfrenta o RTX 4070 com 16 GB de VRAM, e o RX 7800 XT e RX 7700 são confrontados O XT é confrontado com o RTX 4070 e RTX 4060 Ti com 16/12 GB de VRAM, e o RX 7600 é confrontado com o RTX 4060 com 8 GB de VRAM. O RX 7900 GRE é uma GPU predominantemente chinesa com disponibilidade limitada nos mercados globais.

Aqui está o que Scott Herkelman da AMD tinha a dizer:

Mace (Host): Você lançou o 7700 XT e o 7800 XT. Isso completará o portfólio RDNA3 ou talvez haja mais no horizonte? Scott: Bem, o portfólio RDNA3 está completo. De todos os produtos que planejamos lançar, estes são os últimos que lançaremos. Podemos ter algumas versões diferentes, mas não é um novo ASIC/SKU. […] Tem sido uma jornada, já faz quase um ano desde que lançamos nosso primeiro RDNA3 e agora já faz um ano que terminamos a série. Temos que terminar, terminamos e estamos entusiasmados. E agora acho que temos uma ampla gama coberta para pessoas que desejam aumentar ou diminuir o preço do RDNA3. Através de placas de vídeo

Scott menciona que embora a linha de GPUs AMD RDNA 3 esteja completa e não haja SKUs adicionais, pode haver lançamentos futuros com especificações semelhantes e pequenas alterações, mas isso depende principalmente da demanda do mercado e da concorrência. Isso pode apontar para uma atualização semelhante à série Radeon RX 50XT da AMD que foi introduzida com GPUs RDNA 2, fornecendo velocidades de clock mais altas e TBPs mais rápidos. Não há nenhuma palavra no lado da navegação que signifique que o Navi 33 é o melhor que a AMD tem a oferecer aos jogadores, com relatos de um possível Navi 32 chegando ao celular, o que é um sonho agora.

Isso significa que a AMD acabará por oferecer aproximadamente metade da quantidade de SKUs na família RDNA 3 em comparação com a linha RDNA 2, que incluiu 9 lançamentos de Radeon RX 6000 e 3 peças de atualização adicionais. A AMD não tem planos de lançar um concorrente RTX 4090, embora tenha declarado que pode e também não chegará perto dos players de última geração no segmento de laptops. Também é improvável que o fornecedor de GPU atinja o espaço dos entusiastas com sua linha RDNA 4, que será lançada no próximo ano, de acordo com os últimos rumores.

A AMD oferece grande concorrência com a NVIDIA com sua linha RDNA 3 e fica para trás no departamento de rastreamento de raios e eficiência. Ele pode ser ajustado com RDNA 4 e aprimorado ainda mais com GPUs RDNA 5, mas a NVIDIA não hesita em oferecer desempenho e eficiência geral muito mais altos, portanto, não importa o que valha, ele mantém a coroa de desempenho que mais importa para manter o cérebro engajado. entre consumidores.

Comparação de chips de GPU AMD Generational Radeon:

Radeon RX 5000 Radeon RX 6000 Radeon RX 7000 Muito animado + nada 6950 XT / US$ 1.099 (16 GB) nada Tão animado nada 6900 XT / $ 999 (16 GB) 7900 XTX / US$ 999 (24 GB) Animado + nada 6800 XT / $ 649 (16 GB) 7900XT/US$ 849 (20 GB) excitado nada 6800/US$ 579 (16 GB)

6750 XT / $ 549 (12 GB) 7.900 GB / US$ 649 (16 GB)

7800XT/US$ 499 (16 GB) sofisticado + nada 6700XT/US$ 479 (12 GB) 7700XT/US$ 449 (12 GB) sofisticado 5700XT/US$ 399 (8 GB) US$ 6.700/US$ 429 (10 GB)

6650 XT / $ 399 (8 GB) nada faixa intermediária+ 5700/US$ 349 (8 GB) 6600XT / $ 379 (8 GB) nada intervalo médio 5600 XT / $ 279 (6 GB) 6.600 / $ 329 (8 GB) 7600/US$ 269 (8 GB) nível de entrada + 5500 XT / $ 169 (4 GB) 6500 XT / US$ 199 (4 GB) nada Principiante nada 6400/US$ 159 (4 GB) nada

fonte de notícias: VideoCardz