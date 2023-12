PSA BDP expande presença europeia para Lisboa, Portugal

Por Lotstar Editorial 19/12/2023

Comunicado de imprensa

Filadélfia, PA – 19 de dezembro de 2023 – A PSA BDP, fornecedora líder global de soluções de logística e cadeia de abastecimento, anunciou a abertura do seu primeiro escritório em Lisboa, Portugal, um passo significativo no compromisso da empresa em aumentar a sua presença no mercado europeu.

PSA BDP Portugal, Lda. Gerente Nacional de Atividades Sr. Apresentado por Miguel Mezquita. A decisão de estabelecer presença em Lisboa expande ainda mais a estratégia de crescimento global da PSA BDP, ao mesmo tempo que reforça o seu compromisso em ser líder da indústria em soluções globais para a cadeia de abastecimento.

A expansão estratégica da PSA BDP na vibrante cidade de Lisboa proporciona uma oportunidade única para oferecer soluções melhoradas de cadeia de abastecimento de ponta a ponta a clientes na região europeia. Trabalhando em parceria, a PSA BDP Portugal e a PSA Signs podem fornecer aos clientes serviços e soluções de cadeia de abastecimento integrados e abrangentes.

O Terminal de Contentores PSA Sines, em funcionamento desde 2004, situa-se a 150 quilómetros a sul de Lisboa, facilitando o acesso e o transporte. Goza da vantagem geográfica de estar posicionado no cruzamento de duas grandes rotas marítimas, Norte-Sul e Leste-Oeste. Esta localização única faz do terminal de contentores um porto de escala preferencial para estas rotas comerciais, realçando o seu importante papel como porta de entrada atlântica para Portugal e para a Península Ibérica.

Além disso, ligações rodoviárias e ferroviárias bem estabelecidas da PSA Signs às principais regiões do interior aumentam ainda mais a eficiência da rede da cadeia de abastecimento. Uma infraestrutura robusta facilita a movimentação suave e ecológica de mercadorias, melhora o tempo de trânsito e reduz custos para os clientes.

A PSA BDP Portugal estabelecerá parceria com a PSA Sines para oferecer uma gama abrangente de serviços incluindo, mas não limitado a:

Carga aérea

Frete marítimo (carga completa do contêiner e menos que a carga do contêiner)

Frete Rodoviário Internacional (carga completa e menos que carga)

Transporte de Projetos e Cargas Pesadas

Conformidade Aduaneira e Comercial

Distribuição doméstica

Soluções 3PL, LLP e cadeia de suprimentos digital

Logística de contrato

A colocação estratégica da PSA BDP em Lisboa, trabalhando em conjunto com o já estabelecido PSA Science Container Terminal, permite uma abordagem integrada que combina os pontos fortes de ambas as localizações para melhorar a eficiência operacional e abrir novas rotas na dinâmica região de Portugal e da Península Ibérica. .

“Esta expansão é um reflexo do compromisso da PSA BDP em fornecer as melhores soluções de logística e cadeia de abastecimento para empresas em toda a Europa”, disse Yves Letange, Diretor Geral da PSA BDP para a Europa. “A PSA BDP Portugal, Lda. reforçará a nossa presença na Europa e ajudar-nos-á a explorar novas oportunidades noutros mercados globais. Estamos muito satisfeitos com a parceria com o Grupo PSA neste setor e em oferecer soluções logísticas ponta-a-ponta incomparáveis ​​aos nossos valiosos clientes em Portugal.”