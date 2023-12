Algarve impulsiona o crescimento de Portugal – Portugal News

De acordo com os Resultados Provisórios das Contas Regionais do Instituto Nacional de Estatística (IN), “Em 2022, em termos reais, estima-se que o PIB aumente 6,8% no país, com todas as regiões a registarem crescimento”.

“O Algarve (17,0%), a Região Autónoma da Madeira (14,2%) e a Região Metropolitana de Lisboa (8,2%) tiveram um desempenho superior à média nacional”, enquanto se estima que os Açores (6,8%) tenham tido um desempenho semelhante. A nível nacional, sendo que Norte (5,6%), Alentejo (4,7%) e Centro (3,8%) apresentaram “crescimentos mais moderados”.

O INE destaca que as regiões que apresentaram desempenhos mais modestos em 2022 foram as mais afetadas. [covid-19] Epidemia nos dois anos anteriores” e no sentido inverso, “aqueles com crescimento mais intenso em 2022 registaram fortes contrações nos anos da epidemia”.

As estimativas registam que “o PIB nominal de todas as regiões é superior ao valor do ano anterior à pandemia, com variações como o país (13,0%), com a região autónoma da Madeira a destacar um PIB nominal de 17,4%”. Em 2019.

O PIB do país “registrou um crescimento nominal de 12,2%” e “todas as regiões apresentaram variações positivas, sendo as mais extremas” o Algarve (21,3%), a Madeira (19,8%) e a área metropolitana de Lisboa (14,1%). Mais afetados pela epidemia”, estimam-se variações nominais abaixo da média nacional nas restantes regiões, 12,0% nos Açores, 10,4% no Norte e Alentejo, a distância ao centro foi ligeiramente superior, com um crescimento nominal de 9,1 %.

Para o crescimento real do PIB na Área Metropolitana (AML) do Algarve, Madeira e Lisboa, o INE considerou “VAB [gross added value] Contribuíram significativamente o comércio, os transportes, o alojamento e a restauração e os serviços prestados às empresas, atividades que têm uma correlação significativa na estrutura produtiva destas regiões.