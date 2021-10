PS5 é o primeiro console a ultrapassar o Nintendo Switch em quase três anos

O PS5 da Sony se tornou o primeiro console a ultrapassar o Nintendo Switch nos Estados Unidos em quase três anos. O PS5 superou o Switch em setembro nos Estados Unidos, de acordo com dados da empresa de análise de varejo The NPD Group. O Nintendo Switch foi o console mais vendido nos Estados Unidos por 33 meses consecutivos Superar PS5 e Xbox Series X durante os períodos de lançamento.

Esta corrida extraordinária acabou. “O PlayStation 5 foi a plataforma de hardware mais vendida em setembro em unidades e dólares”, Matt Piscatella, do NPD, explica. “O PlayStation 5 é a plataforma de hardware mais vendida de 2021 até agora em dólares, enquanto o Nintendo Switch lidera as unidades.” O NPD Group rastreia apenas as vendas nos Estados Unidos, portanto, está deixando grandes mercados como Europa e Ásia.

Não está claro se a Sony conseguiu vender mais consoles até setembro, ou se a Nintendo teve menos oferta e / ou demanda de Switches antes do lançamento do Switch OLED. De qualquer forma, a Nintendo pode retomar o primeiro lugar em outubro se a demanda do Switch aumentar novamente e se a Nintendo conseguir vender modelos OLED suficientes.

PS5 é o PlayStation mais vendido da Sony, com Mais de 10 milhões de consoles vendidos até agora. A Nintendo conseguiu! 89 milhões de consoles Switch vendidos Desde o seu lançamento em 2017. A Microsoft ainda não divulga as vendas de hardware do Xbox, mas Daniel Ahmed, analista-chefe da Niko Partners, compartilhou Avaliações no Twitter No início deste ano, isso colocava a “venda total” do Xbox Series X / S em 6,6 milhões em 30 de junho.