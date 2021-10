O relatório do Battlefield 2042 aponta desenvolvimento turbulento, tentativas de copiar Call of Duty

de acordo com Novo relatório de jogos da Intel Do especialista da indústria, Tom Henderson, desenvolvimento em Battlefield 2042 Não foi um processo tranquilo. Uma fonte de Henderson atribui esses problemas à administração, que ignorou as questões levantadas pela equipe, enquanto os encorajava a copiar alguns dos elementos mais comuns do Chamado de guerra armamento moderno. Henderson afirmou que “não está claro o que isso significa exatamente”, mas cita trabalhadores de guerra moderna Como um exemplo, fez o seu caminho para Battlefield 2042. Os “especialistas” do jogo substituíram o sistema de castas que aparecia nos títulos anteriores do Battlefield.

Aparentemente, essa tentativa de cortejar o público de Call of Duty também se estendeu aos criadores. Henderson observa que vários criadores associados ao Call of Duty foram trazidos para o evento de captura do beta do jogo, mas os criadores tradicionalmente associados à série Battlefield foram deixados de fora. Para fãs de longa data da série, esse foco em uma franquia de atiradores totalmente diferente pode causar alguma preocupação.

O relatório de Henderson vem após o lançamento Battlefield 2042 beta. Embora algumas pessoas tenham gostado muito da versão de testeOutros achavam que estava no lugar que não refletia o quão longe o jogo deveria estar. É importante notar que a versão de teste contém um grande número de bugs. Henderson também afirmou que ouviu dizer que a DICE está tendo “problemas de estabilidade significativos com a construção de jogos”.

Mais de um mês até o lançamento Battlefield 2042Ainda há esperança de que alguns desses problemas técnicos sejam resolvidos até então. O relatório Henderson terminou com uma nota dura, no entanto, revelando que alguns funcionários temem por seus empregos devido ao estado do jogo. Esta temporada de férias será uma temporada competitiva para o gênero de tiro em primeira pessoa, com Call of Duty: Vanguard E aura infinita Ambos serão lançados dentro de algumas semanas de Battlefield 2042. ou não, Battlefield 2042 Será uma experiência divertida quando você iniciá-lo.

Battlefield 2042 É lançado em 19 de novembro no PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X | S e PC. Você pode verificar nossa cobertura anterior do jogo aqui.

