Este jogo funciona no Steam Deck? Este sistema de classificação diz a você.

A Valve oferece um sistema de classificação que permite aos jogadores ver quais dos 50.000 jogos do Steam são compatíveis com o Steam Deck, o console de jogos portátil Com lançamento previsto para o final do ano.

O Steam Deck Verified, como o benchmark é chamado, irá associar o jogo como totalmente compatível, parcialmente compatível ou incompatível com o Steam Deck. Oficialmente, essas classes são verificadas, operáveis, sem suporte e desconhecidas.

“Qualquer jogo verificado é uma ótima experiência de deck suave”, diz o narrador no vídeo acima. “Jogável” significa “eles exigirão mais envolvimento manual para configurar e jogar”. “Não suportado” significa que o jogo “não pode ser jogado no deck”. Desconhecido significa que o jogo ainda não foi avaliado quanto à jogabilidade do Steam Deck.

Os jogos verificados têm suporte total ao controlador, suporte para a resolução padrão do Steam Deck (1280 × 800 ou 1280 × 720) e outros recursos básicos. A primeira aba na Steam Store, conforme mostrado no Steam Deck, exibirá apenas jogos de “grande deck”. As bibliotecas de jogos dos usuários terão emblemas de compatibilidade exibidos com destaque em cada título.

Steam Deck verificado. Página oficial A Valve diz que está revisando todo o catálogo do Steam para verificar sua compatibilidade. A classificação do jogo também pode mudar, à medida que os desenvolvedores oferecem suporte pós-lançamento ou opções que incluem o Steam Deck – ou conforme o Steam Deck melhora.

Steam Deck, anunciado em julho, será lançado em dezembro com unidades a partir de $ 399. O celular possui uma tela sensível ao toque de 7 polegadas. Os jogadores também podem comprar um dock que permite ao Steam Deck funcionar em uma TV, como o Nintendo Switch.

No entanto, o armazenamento pode ser uma grande falha no Steam Deck. O modelo básico oferece apenas 64 GB; A opção intermediária de $ 529 tem 256 GB de espaço; O Steam Deck de US $ 649 tem um disco rígido de 512 GB. Embora a unidade possa ser desbloqueada por usuários e os discos rígidos possam ser substituídos, a Valve é Recomendo às pessoas que não façam isso.