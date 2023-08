Programação de transmissão ao vivo de músicas da Amazon Outside Lands 2023

Foto: Josh Brasted/FilmMagic

Não pode ir ao Golden Gate Park de São Francisco neste fim de semana? Sem suor. Você ainda pode pegar o Outside Lands 2023 online … pelo menos parte dele, de qualquer maneira. Este ano, o festival de verão reservou Foo Fighters, Kendrick Lamar e Odesza como alta prioridade. o Programação completa para três dias São mais de 90 artistas, entre eles Janelle Monáe, 1975, Lana Del Rey, Interpol, Beabadoobee, Zedd, Maggie Rogers e Lil Yachty. Megan Thee Stallion também deve fazer sua primeira apresentação pública desde que Tory Lanez foi condenada a 10 anos de prisão por atirar em seu pé. No entanto, você não poderá assistir a todos os atos na transmissão ao vivo oficial da Amazon Music. Uma seleção cuidadosamente selecionada de apresentações será exibida nos três palcos principais do festival vídeo principal E contração muscular, começando às 16:00 ET todos os dias de 11 a 13 de agosto. Achamos que eles querem salvar algumas partes das Terras Externas para as pessoas que já estão lá? Mas para quem assiste ao vídeo em casa, fique à vontade para conferir nossa programação de transmissão ao vivo – com todos os horários ET – abaixo. (Observe que a programação está sujeita a alterações, portanto, convém sintonizar com antecedência se houver alguém que você realmente deseja ver. Os mods do Twitch enviam atualizações para os horários de início estimados no bate-papo ao vivo.)

sexta-feira, 11 de agosto

16h00 – La Dona

17h00 – Matt Hansen

17h45 – O Mergulho

18h45 – Becky Hill

19h35 – Ethel Cain

20h30 – JID

21h30 – Ravena

22h25 – Crump

23h15 – Salgueiro

12h05 – ESPA

12h35 – Interpol

1h50 – Zed

sábado 12 de agosto

13:00 – meia-noite

13h35 – The Geographic

14h25 – Sol de Órion

15h15 – Lovejoy

15h50 – Zack Fox

16h20 – Jesse Merv

17h05 – Maria, a cientista

17h40 – Padre John Misty

18h30 – Maggie Rogers

19h15 – Conan Grey

19h50 – Niki

20h45 – Lumpratrice

21h45 – Pescador

domingo, 13 de agosto

será anunciado